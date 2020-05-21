Heiken Ashi Separate Window

Идея индикатора

Отрисовать индикатор 'Heiken Ashi' в отдельном окне.

Когда индикатор 'Heiken Ashi' отрисовывается в подокне, появляется удобная возможность для визуальной оценки и индикатора и обычного свечного графика.

Рис. 1. Одновременная оценка торговой ситуации по свечному графику и индикатору 'Heiken Ashi' в отдельном окне