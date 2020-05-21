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Heiken Ashi Separate Window - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отрисовать индикатор 'Heiken Ashi' в отдельном окне.
Когда индикатор 'Heiken Ashi' отрисовывается в подокне, появляется удобная возможность для визуальной оценки и индикатора и обычного свечного графика.
Рис. 1. Одновременная оценка торговой ситуации по свечному графику и индикатору 'Heiken Ashi' в отдельном окне
Значком помечается середина бара, если только размер бара достиг минимального заданного уровняFour Timeframes 2
Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах. Развитие версии 1
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.RSI Arrow Out of Zone iMA Trend
Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA)