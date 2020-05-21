CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Heiken Ashi Separate Window - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3090
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Отрисовать индикатор 'Heiken Ashi' в отдельном окне.

Когда индикатор 'Heiken Ashi' отрисовывается в подокне, появляется удобная возможность для визуальной оценки и индикатора и обычного свечного графика.

Heiken Ashi Separate Window

Рис. 1. Одновременная оценка торговой ситуации по свечному графику и индикатору 'Heiken Ashi' в отдельном окне

    Bar height middle arrow Bar height middle arrow

    Значком помечается середина бара, если только размер бара достиг минимального заданного уровня

    Four Timeframes 2 Four Timeframes 2

    Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах. Развитие версии 1

    N-_Candles_v9 N-_Candles_v9

    Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.

    RSI Arrow Out of Zone iMA Trend RSI Arrow Out of Zone iMA Trend

    Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA)