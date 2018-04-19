Советник работает в канале по индикатору ChannelInd.

Для работы советника не требуется наличие указанного индикатора - его данные рассчитываются в советнике.

Советник торгует по временному принципу: при наступлении времени торговли, которое задается в настройках, советник выставляет два отложенных стоповых ордера по краям канала без тейк профит и со стоп лосс на противоположной стороне канала. По окончании торгового времени все имеющиеся позиции закрываются, а не сработавшие ордера удаляются.

Стоит понимать, что этот советник предназначен для учебных целей.

Советник имеет восемь настраиваемых параметров:

Begin hour - час начала торгового времени;

- час начала торгового времени; End hour - час окончания торгового времени;

- час окончания торгового времени; Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;

- уникальный идентификатор (магик) позиций советника; Lots - объем открываемых позиций;

- объем открываемых позиций; Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;

- величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции; Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (*);

- число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (*); Waiting for environment update (in seconds) - время ожидания в секундах обновления торгового окружения (**);

- время ожидания в секундах обновления торгового окружения (**); Number of attempts to get the state of the environment - количество попыток получения точного торгового окружения (***).

* При выставлении отложенных ордеров (а так же стоп лосс или тейк профит) существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., отложенный ордер (или стоп лосс или тейк профит) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки отложенных ордеров.

** При отправке торгового приказа на сервер, иногда происходит задержка исполнения, которая может привести к неверному подсчету количества рыночных позиций. При обнаружении такого "неопределенного" состояния, советник ждет заданное количество секунд и заново повторяет чтение окружения.

*** Количество таких попыток ожидания в течении одного тика задается в настройках. Когда все попытки получения точного окружения исчерпаны, советник выходит из обработки и ждет следующего тика. На нем он повторит эти попытки в случае, если ко времени прихода нового тика торговое окружение не обновилось.

Для проверки стратегии был проведен тест с настройками по умолчанию в промежутке дат с 2017.01.02 по 2018.03.29 на EURUSD H1 в режиме 1 minute OHLC.

Затем была проведена оптимизация параметров часов начала и окончания торгового периода (Begin hour и End hour) на EURUSD H1 в режиме 1 minute OHLC:

Лучшим результатом стали настройки: