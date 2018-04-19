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ChannelEA2 - эксперт для MetaTrader 5
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Советник работает в канале по индикатору ChannelInd.
Для работы советника не требуется наличие указанного индикатора - его данные рассчитываются в советнике.
Советник торгует по временному принципу: при наступлении времени торговли, которое задается в настройках, советник выставляет два отложенных стоповых ордера по краям канала без тейк профит и со стоп лосс на противоположной стороне канала. По окончании торгового времени все имеющиеся позиции закрываются, а не сработавшие ордера удаляются.
Советник имеет восемь настраиваемых параметров:
- Begin hour - час начала торгового времени;
- End hour - час окончания торгового времени;
- Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;
- Lots - объем открываемых позиций;
- Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;
- Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (*);
- Waiting for environment update (in seconds) - время ожидания в секундах обновления торгового окружения (**);
- Number of attempts to get the state of the environment - количество попыток получения точного торгового окружения (***).
Для проверки стратегии был проведен тест с настройками по умолчанию в промежутке дат с 2017.01.02 по 2018.03.29 на EURUSD H1 в режиме 1 minute OHLC.
Затем была проведена оптимизация параметров часов начала и окончания торгового периода (Begin hour и End hour) на EURUSD H1 в режиме 1 minute OHLC:
Лучшим результатом стали настройки:
- Begin hour = 8;
- End hour = 10.
Schaff Trend RSI — RSI, рассчитанный от MACD.Schaff Trend RSX
Schaff Trend RSX — это "сглаженный RSI" без запаздывания. В этой версии рассчитывается RSX вместо RSI. Это делает наклон более сглаженным и дает значительно меньше ситуаций смены цвета (а значит, и наклона).
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.Small_Inside_Bar_Strategy
Small_Inside_Bar_Strategy - советник, работающий по индикатору Small_Inside_Bar.