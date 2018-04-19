Советник работает по индикатору Small_Inside_Bar, ищущему и отображающему паттерн Price Action "Внутренний Бар".

Для работы советника не требуется наличие указанного индикатора - его данные рассчитываются в советнике.

При нахождении бычьего паттерна "Внутренний Бар", советник открывает позицию на покупку, при нахождении медвежьего паттерна - позицию на продажу.

Имеется три варианта открытия позиций:

На каждом сигнале открывается соответствующая позиция, закрываются позиции по стоп лосс или тейк профит (*); На каждом сигнале открывается соответствующая позиция, противоположные позиции закрываются (свинг с доливкой); На сигнале открывается соответствующая позиция при условии, что такой позиции еще нет, противоположная закрывается (свинг).

В советнике предусмотрена возможность отключения разрешения на покупки и продажи, а также имеется реверсирование сделок - при сигнале на покупку открывается продажа, и наоборот.

* В режиме открытия всех позиций на каждом сигнале и, если не заданы стоп лосс и тейк профит, советник самостоятельно не может закрывать позиции. В данной ситуации на график выводится предупреждающее сообщение о том, что не заданы ни тейк профит, ни стоп лосс, и позиции можно закрывать только вручную

Стоит понимать, что этот советник предназначен для учебных целей.

Советник имеет двенадцать настраиваемых параметров:

Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;

- уникальный идентификатор (магик) позиций советника; Mode of opening positions - режим открытия позиций: Any position on each signal - любая позиция на каждом сигнале (*); Positions on each signal in one direction (swing with a refill) - несколько позиций в одну сторону (свинг с доливкой); Always one position (swing) - всегда только одна позиция (свинг).

- режим открытия позиций: Long positions is enabled - разрешение открывать длинные позиции (переключатель Yes/No);

- разрешение открывать длинные позиции (переключатель Yes/No); Short positions is enabled - разрешение открывать короткие позиции (переключатель Yes/No);

- разрешение открывать короткие позиции (переключатель Yes/No); Reverse trade - режим реверса сделок (переключатель Yes/No);

- режим реверса сделок (переключатель Yes/No); Lots - объем открываемых позиций;

- объем открываемых позиций; Stop loss in points - размер стоп лосс в пунктах (0 - SL отсутствует);

- размер стоп лосс в пунктах (0 - SL отсутствует); Take profit in points - размер тейк профит в пунктах (0 - TP отсутствует);

- размер тейк профит в пунктах (0 - TP отсутствует); Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;

- величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции; Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (*);

- число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (*); Waiting for environment update (in seconds) - время ожидания в секундах обновления торгового окружения (**);

- время ожидания в секундах обновления торгового окружения (**); Number of attempts to get the state of the environment - количество попыток получения точного торгового окружения (***).

* При выставлении отложенных ордеров (а так же стоп лосс или тейк профит) существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., отложенный ордер (или стоп лосс или тейк профит) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки отложенных ордеров.

** При отправке торгового приказа на сервер, иногда происходит задержка исполнения, которая может привести к неверному подсчету количества рыночных позиций. При обнаружении такого "неопределенного" состояния, советник ждет заданное количество секунд и заново повторяет чтение окружения.

*** Количество таких попыток ожидания в течении одного тика задается в настройках. Когда все попытки получения точного окружения исчерпаны, советник выходит из обработки и ждет следующего тика. На нем он повторит эти попытки в случае, если ко времени прихода нового тика торговое окружение не обновилось.

Для проверки стратегии был проведен тест с настройками по умолчанию в промежутке дат с 2016.01.04 по 2018.03.29 на EURUSD H1 в режиме 1 minute OHLC, затем, для поиска оптимальных значений стоп лосс и тейк профит была проведена их оптимизация на том же промежутке дат и в том же режиме.

Оптимальный стоп лосс 800 пунктов, тейк профит 900: