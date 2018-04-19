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Small_Inside_Bar_Strategy - эксперт для MetaTrader 5
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Советник работает по индикатору Small_Inside_Bar, ищущему и отображающему паттерн Price Action "Внутренний Бар".
Для работы советника не требуется наличие указанного индикатора - его данные рассчитываются в советнике.
При нахождении бычьего паттерна "Внутренний Бар", советник открывает позицию на покупку, при нахождении медвежьего паттерна - позицию на продажу.
Имеется три варианта открытия позиций:
- На каждом сигнале открывается соответствующая позиция, закрываются позиции по стоп лосс или тейк профит (*);
- На каждом сигнале открывается соответствующая позиция, противоположные позиции закрываются (свинг с доливкой);
- На сигнале открывается соответствующая позиция при условии, что такой позиции еще нет, противоположная закрывается (свинг).
В советнике предусмотрена возможность отключения разрешения на покупки и продажи, а также имеется реверсирование сделок - при сигнале на покупку открывается продажа, и наоборот.
Советник имеет двенадцать настраиваемых параметров:
- Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;
- Mode of opening positions - режим открытия позиций:
- Any position on each signal - любая позиция на каждом сигнале (*);
- Positions on each signal in one direction (swing with a refill) - несколько позиций в одну сторону (свинг с доливкой);
- Always one position (swing) - всегда только одна позиция (свинг).
- Long positions is enabled - разрешение открывать длинные позиции (переключатель Yes/No);
- Short positions is enabled - разрешение открывать короткие позиции (переключатель Yes/No);
- Reverse trade - режим реверса сделок (переключатель Yes/No);
- Lots - объем открываемых позиций;
- Stop loss in points - размер стоп лосс в пунктах (0 - SL отсутствует);
- Take profit in points - размер тейк профит в пунктах (0 - TP отсутствует);
- Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;
- Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (*);
- Waiting for environment update (in seconds) - время ожидания в секундах обновления торгового окружения (**);
- Number of attempts to get the state of the environment - количество попыток получения точного торгового окружения (***).
Для проверки стратегии был проведен тест с настройками по умолчанию в промежутке дат с 2016.01.04 по 2018.03.29 на EURUSD H1 в режиме 1 minute OHLC, затем, для поиска оптимальных значений стоп лосс и тейк профит была проведена их оптимизация на том же промежутке дат и в том же режиме.
Оптимальный стоп лосс 800 пунктов, тейк профит 900:
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.ChannelEA2
ChannelEA2 - советник, работающий в канале отложенными стоповыми ордерами.