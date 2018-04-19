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Советники

Small_Inside_Bar_Strategy - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Советник работает по индикатору Small_Inside_Bar, ищущему и отображающему паттерн Price Action "Внутренний Бар".

Для работы советника не требуется наличие указанного индикатора - его данные рассчитываются в советнике.

При нахождении бычьего паттерна "Внутренний Бар", советник открывает позицию на покупку, при нахождении медвежьего паттерна - позицию на продажу.

Имеется три варианта открытия позиций:

  1. На каждом сигнале открывается соответствующая позиция, закрываются позиции по стоп лосс или тейк профит (*);
  2. На каждом сигнале открывается соответствующая позиция, противоположные позиции закрываются (свинг с доливкой);
  3. На сигнале открывается соответствующая позиция при условии, что такой позиции еще нет, противоположная закрывается (свинг).

В советнике предусмотрена возможность отключения разрешения на покупки и продажи, а также имеется реверсирование сделок - при сигнале на покупку открывается продажа, и наоборот.

* В режиме открытия всех позиций на каждом сигнале и, если не заданы стоп лосс и тейк профит, советник самостоятельно не может закрывать позиции. В данной ситуации на график выводится предупреждающее сообщение о том, что не заданы ни тейк профит, ни стоп лосс, и позиции можно закрывать только вручную
Стоит понимать, что этот советник предназначен для учебных целей.

Советник имеет двенадцать настраиваемых параметров:

  • Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;
  • Mode of opening positions - режим открытия позиций:
    • Any position on each signal - любая позиция на каждом сигнале (*);
    • Positions on each signal in one direction (swing with a refill) - несколько позиций в одну сторону (свинг с доливкой);
    • Always one position (swing) - всегда только одна позиция (свинг).
  • Long positions is enabled - разрешение открывать длинные позиции (переключатель Yes/No);
  • Short positions is enabled - разрешение открывать короткие позиции (переключатель Yes/No);
  • Reverse trade - режим реверса сделок (переключатель Yes/No);
  • Lots - объем открываемых позиций;
  • Stop loss in points - размер стоп лосс в пунктах (0 - SL отсутствует);
  • Take profit in points - размер тейк профит в пунктах (0 - TP отсутствует);
  • Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;
  • Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (*);
  • Waiting for environment update (in seconds) - время ожидания в секундах обновления торгового окружения (**);
  • Number of attempts to get the state of the environment - количество попыток получения точного торгового окружения (***).
* При выставлении отложенных ордеров (а так же стоп лосс или тейк профит) существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., отложенный ордер (или стоп лосс или тейк профит) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки отложенных ордеров.
** При отправке торгового приказа на сервер, иногда происходит задержка исполнения, которая может привести к неверному подсчету количества рыночных позиций. При обнаружении такого "неопределенного" состояния, советник ждет заданное количество секунд и заново повторяет чтение окружения.
*** Количество таких попыток ожидания в течении одного тика задается в настройках. Когда все попытки получения точного окружения исчерпаны, советник выходит из обработки и ждет следующего тика. На нем он повторит эти попытки в случае, если ко времени прихода нового тика торговое окружение не обновилось.

Для проверки стратегии был проведен тест с настройками по умолчанию в промежутке дат с 2016.01.04 по 2018.03.29 на EURUSD H1 в режиме 1 minute OHLC, затем, для поиска оптимальных значений стоп лосс и тейк профит была проведена их оптимизация на том же промежутке дат и в том же режиме.

Оптимальный стоп лосс 800 пунктов, тейк профит 900:

N-_Candles_v7 N-_Candles_v7

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.

ChannelEA2 ChannelEA2

ChannelEA2 - советник, работающий в канале отложенными стоповыми ордерами.

SSIFT SSIFT

Smoothed Stochastic Inverse Fisher Transform.

KAMA KAMA

Kaufman Adaptive Moving Average - адаптивная скользящая средняя Кауфмана.