Schaff Trend RSX — это "сглаженный RSI" без запаздывания. В этой версии рассчитывается RSX вместо RSI. Это делает наклон более сглаженным и дает значительно меньше ситуаций смены цвета (а значит, и наклона).

Преимущество индикатора Schaff Trend Convergence Divergence RSI имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.