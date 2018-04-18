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Schaff Trend RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор из семейства Schaff Trend, известный в меньшей степени, чем его собратья.
В то время, как Schaff Trend Cycle — своего рода дважды сглаженный стохастик, рассчитанный по MACD, то этот индикатор — RSI, рассчитанный от MACD. Он частично напоминает RSI, рассчитанный от МА. Но разница всё же слишком значительна, и это дает повод считать его новым индикатором. Кроме того, не нужно ждать от него значений, похожим на значения индикатора Schaff Trend Cycle — они рассчитываются совершенно по-другому, и результаты серьезно различаются.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20491
Schaff Trend RSX — это "сглаженный RSI" без запаздывания. В этой версии рассчитывается RSX вместо RSI. Это делает наклон более сглаженным и дает значительно меньше ситуаций смены цвета (а значит, и наклона).Schaff TCD RSI
Преимущество индикатора Schaff Trend Convergence Divergence RSI имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.
ChannelEA2 - советник, работающий в канале отложенными стоповыми ордерами.N-_Candles_v7
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.