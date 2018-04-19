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SSIFT - индикатор для MetaTrader 5
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Сглаженный методом Rainbow Smoothing стохастик с обратным преобразованием Фишера.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период;
- Slowing - замедление;
- Applied price - цена расчета.
Small_Inside_Bar_Strategy
Small_Inside_Bar_Strategy - советник, работающий по индикатору Small_Inside_Bar.N-_Candles_v7
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.
KAMA
Kaufman Adaptive Moving Average - адаптивная скользящая средняя Кауфмана.Volume_Accumulation
Индикатор накопленных объемов.