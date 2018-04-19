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Индикаторы

SSIFT - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1505
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Сглаженный методом Rainbow Smoothing стохастик с обратным преобразованием Фишера.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период;
  • Slowing - замедление;
  • Applied price - цена расчета.

Small_Inside_Bar_Strategy Small_Inside_Bar_Strategy

Small_Inside_Bar_Strategy - советник, работающий по индикатору Small_Inside_Bar.

N-_Candles_v7 N-_Candles_v7

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.

KAMA KAMA

Kaufman Adaptive Moving Average - адаптивная скользящая средняя Кауфмана.

Volume_Accumulation Volume_Accumulation

Индикатор накопленных объемов.