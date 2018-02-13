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MACD DEMA - индикатор для MetaTrader 5
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В своей статье "Сглаживание данных с помощью быстрой скользящей средней" ("Smoothing Data With Faster Moving Averages"), вышедшей в январе 1994 года, Патрик Мюллой описал MACD, для расчета которой используется не EMA, а DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя).
Процитирую его:
Таким образом, вот MACD, для расчета которой используется DEMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19969
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.Pipsover 2
Работа по индикаторам iChaikin (Chaikin Oscillator) и iMA (Moving Average, MA).
MACD TEMA даже немного "быстрее", чем MACD DEMA и, в зависимости от параметров, используется в режиме скальпинга (короткие периоды расчета) или трендинга (при использовании более длинных периодов). Никогда не забывайте, что MACD в первую очередь — индикатор импульса, и в его поиске состоит основная цель использования MACD.TTM trend
TTM (Trade The Markets) Trend — это прежде всего более простой способ рассматривать свечи. Это метод Хайкен-Аши. Буквальный перевод слова "Хайкен" - "баланс" или "среднее", а "Аши" переводится как "стопа" или "бар". TTM Trend — визуальный метод, который устраняет статистические выбросы на нормальном свечном графике и дает хорошую картину трендов и консолидаций.