В своей статье "Сглаживание данных с помощью быстрой скользящей средней" ("Smoothing Data With Faster Moving Averages"), вышедшей в январе 1994 года, Патрик Мюллой описал MACD, для расчета которой используется не EMA, а DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя).

Процитирую его:

Patrick Mulloy: Путем простого извлечения оценки для коэффициента B0 в формальной однопараметрической DEMA, используемой для прогнозирования таймсерий, было показано, что это более эффективная EMA c более быстрым ответом на флуктуации, чем стандартная одиночная ЕМА. Вдобавок, DEMA — это не просто двойная EMA с удвоенным временем запаздывания одиночной ЕМА, а композитная реализация одинарной и двойной ЕМА. В итоге создается новая, с меньшим запаздыванием, чем любая из исходных двух. В общем случае, для использования можно опустить сложные формулы инициализации — их заменяют простым использованием начального значения базы данных в нулевой момент времени.



Таким образом, вот MACD, для расчета которой используется DEMA.

