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Индикаторы

MACD DEMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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В своей статье "Сглаживание данных с помощью быстрой скользящей средней"  ("Smoothing Data With Faster Moving Averages"), вышедшей в январе 1994 года, Патрик Мюллой описал MACD, для расчета которой используется не EMA, а  DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя).

Процитирую его:

Patrick Mulloy: Путем простого извлечения оценки для коэффициента B0 в формальной однопараметрической DEMA, используемой для прогнозирования таймсерий, было показано, что это более эффективная EMA c более быстрым ответом на флуктуации, чем стандартная одиночная ЕМА. Вдобавок, DEMA — это не  просто двойная EMA с удвоенным временем запаздывания одиночной ЕМА, а композитная реализация одинарной и двойной ЕМА. В итоге создается новая, с меньшим запаздыванием, чем любая из исходных двух. В общем случае, для использования можно опустить сложные формулы инициализации — их заменяют простым использованием начального значения базы данных в нулевой момент времени.

Таким образом, вот MACD, для расчета которой используется DEMA.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19969

N Candles v6 N Candles v6

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.

Pipsover 2 Pipsover 2

Работа по индикаторам iChaikin (Chaikin Oscillator) и iMA (Moving Average, MA).

MACD TEMA MACD TEMA

MACD TEMA даже немного "быстрее", чем MACD DEMA и, в зависимости от параметров, используется в режиме скальпинга (короткие периоды расчета) или трендинга (при использовании более длинных периодов). Никогда не забывайте, что MACD в первую очередь — индикатор импульса, и в его поиске состоит основная цель использования MACD.

TTM trend TTM trend

TTM (Trade The Markets) Trend — это прежде всего более простой способ рассматривать свечи. Это метод Хайкен-Аши. Буквальный перевод слова "Хайкен" - "баланс" или "среднее", а "Аши" переводится как "стопа" или "бар". TTM Trend — визуальный метод, который устраняет статистические выбросы на нормальном свечном графике и дает хорошую картину трендов и консолидаций.