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Индикаторы

MACD TEMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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В статье "Smoothing Data With Less Lag", которая была продолжением исследования сигналов MACD с низким запаздыванием, Патрик Мюллой решил использовать  TEMA (тройную экспоненциальную скользящую среднюю) вместо EMA.

Patrick Mulloy: В техническом анализе используются два противоположных свойства, всегда срабатывают при стандартном сглаживании скользящей средней: увеличение длины МА для отсеивания случайных колебаний, но и — за счет этого — запаздывание МА и реальных данных. В моей первой статье я обсуждал стандарты отрасли, простую скользящую среднюю (SMA, которая представляет собой прямое усреднение данных) и быстро реагирующую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). И сглаженная SMA, и сглаженная EMA имеют одинаковое запаздывание в устойчивом состоянии на долгом промежутке времени, а именно:

(1 - a)/a

где a = 2/(w+1), w — период МА. Если выразить это же значение через w, запаздывание будет таким:

(w-1)/2

В предыдущей статье была исследована новая EMA, а именно — DEMA,  которая устраняет это запаздывание для стабильного состояния. Сейчас мы рассмотрим две других МА, и одна из них известна как TEMA. Это продолжение технологии многократного сглаживания  простой, двойной и тройной EMA.

MACD TEMA даже еще немного "быстрее", чем MACD DEMA. В зависимости от параметров, она используется в режиме скальпинга (короткие периоды расчета) или трендинга (при использовании более длинных периодов). Никогда не забывайте, что MACD в первую очередь — индикатор импульса, и в его поиске состоит основная цель использования MACD.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19970

MACD DEMA MACD DEMA

MACD, для расчета используется DEMA.

N Candles v6 N Candles v6

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.

TTM trend TTM trend

TTM (Trade The Markets) Trend — это прежде всего более простой способ рассматривать свечи. Это метод Хайкен-Аши. Буквальный перевод слова "Хайкен" - "баланс" или "среднее", а "Аши" переводится как "стопа" или "бар". TTM Trend — визуальный метод, который устраняет статистические выбросы на нормальном свечном графике и дает хорошую картину трендов и консолидаций.

Directional Efficiency Ratio Directional Efficiency Ratio

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