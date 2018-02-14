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MACD TEMA - индикатор для MetaTrader 5
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В статье "Smoothing Data With Less Lag", которая была продолжением исследования сигналов MACD с низким запаздыванием, Патрик Мюллой решил использовать TEMA (тройную экспоненциальную скользящую среднюю) вместо EMA.
Patrick Mulloy: В техническом анализе используются два противоположных свойства, всегда срабатывают при стандартном сглаживании скользящей средней: увеличение длины МА для отсеивания случайных колебаний, но и — за счет этого — запаздывание МА и реальных данных. В моей первой статье я обсуждал стандарты отрасли, простую скользящую среднюю (SMA, которая представляет собой прямое усреднение данных) и быстро реагирующую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). И сглаженная SMA, и сглаженная EMA имеют одинаковое запаздывание в устойчивом состоянии на долгом промежутке времени, а именно:
где a = 2/(w+1), w — период МА. Если выразить это же значение через w, запаздывание будет таким:
В предыдущей статье была исследована новая EMA, а именно — DEMA, которая устраняет это запаздывание для стабильного состояния. Сейчас мы рассмотрим две других МА, и одна из них известна как TEMA. Это продолжение технологии многократного сглаживания простой, двойной и тройной EMA.
MACD TEMA даже еще немного "быстрее", чем MACD DEMA. В зависимости от параметров, она используется в режиме скальпинга (короткие периоды расчета) или трендинга (при использовании более длинных периодов). Никогда не забывайте, что MACD в первую очередь — индикатор импульса, и в его поиске состоит основная цель использования MACD.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19970
MACD, для расчета используется DEMA.N Candles v6
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.
TTM (Trade The Markets) Trend — это прежде всего более простой способ рассматривать свечи. Это метод Хайкен-Аши. Буквальный перевод слова "Хайкен" - "баланс" или "среднее", а "Аши" переводится как "стопа" или "бар". TTM Trend — визуальный метод, который устраняет статистические выбросы на нормальном свечном графике и дает хорошую картину трендов и консолидаций.Directional Efficiency Ratio
Efficiency Ratio (ER) впервые был представлен Перри Кауфманом в книге 1995 года "Smarter Trading". Индикатор вычисляется путем деления ценового изменения за заданный период на абсолютную сумму ценовых изменений, которое произошло для достижения этого изменения. Полученное соотношение колеблется между 0 и 1. Чем выше значение, тем сильнее тренд на рынке.