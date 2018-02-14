В статье "Smoothing Data With Less Lag", которая была продолжением исследования сигналов MACD с низким запаздыванием, Патрик Мюллой решил использовать TEMA (тройную экспоненциальную скользящую среднюю) вместо EMA.

Patrick Mulloy: В техническом анализе используются два противоположных свойства, всегда срабатывают при стандартном сглаживании скользящей средней: увеличение длины МА для отсеивания случайных колебаний, но и — за счет этого — запаздывание МА и реальных данных. В моей первой статье я обсуждал стандарты отрасли, простую скользящую среднюю (SMA, которая представляет собой прямое усреднение данных) и быстро реагирующую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). И сглаженная SMA, и сглаженная EMA имеют одинаковое запаздывание в устойчивом состоянии на долгом промежутке времени, а именно:



(1 - a)/a

где a = 2/(w+1), w — период МА. Если выразить это же значение через w, запаздывание будет таким:

(w-1)/2

В предыдущей статье была исследована новая EMA, а именно — DEMA, которая устраняет это запаздывание для стабильного состояния. Сейчас мы рассмотрим две других МА, и одна из них известна как TEMA. Это продолжение технологии многократного сглаживания простой, двойной и тройной EMA.

