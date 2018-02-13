Киджун-сен — компонент индикатора Ichimoku Kinko Hyo (облака Ишимоку), его главная индикаторная линия. Она используется главным образом как метрика для среднесрочного импульса. Линия Киджун-сен вычисляется по следующей формуле:



Эта формула почти идентична той, которая используется для расчета линии Тенкан-сен. Разница состоит в том, что количество временных периодов, используемых в расчете, увеличивается — это повышает эффективность оценки долгосрочного импульса.

Эта версия Киджун-сен содержит добавочную функцию, которая не применяется в оригинальном индикаторе — сглаживание. При этом сглаживается не результат расчета, а цены перед тем, как использовать их для вычисления. Следовательно, таким образом уменьшается запаздывание, и результат становится более плавным. Так отфильтровываются некоторые ложные сигналы.



PS: чтобы получить значение, идентичное оригинальному индикатору Киджун-сен, нужно установить период сглаживания равным 1. В этом случае сглаживание не будет происходить, и значения будут такими же, как в оригинальном индикаторе.