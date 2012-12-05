CodeBaseРазделы
Индикаторы

CorrectedAverage - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3463
(22)
Реальный автор:

Alexander Piechotta

Описание:

Индикатор показывает линию пробоя.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.10.2008.  

Картинка:

Рис.1 Индикатор CorrectedAverage

