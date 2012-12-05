Смотри, как бесплатно скачать роботов
CorrectedAverage - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Alexander Piechotta
Описание:
Индикатор показывает линию пробоя.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.10.2008.
Картинка:
Рис.1 Индикатор CorrectedAverage
