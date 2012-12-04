Реальный автор:

dimicr

Пользовательский инструмент линейной регрессии. Значения линии ЛР и линий Поддержки и Сопротивления находятся в буферах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.11.2008.

Рис.1 Индикатор LinearRegressionChannel