XMUV - индикатор для MetaTrader 5
- 2815
Реальный автор:
Yuriy Tokman
Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка "Прогнозирование дневного диапазона цен".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 04.11.2008.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Пользовательский инструмент линейной регрессии. Значения линии ЛР и линий Поддержки и Сопротивления находятся в буферах.Exp_OsHMA
Торговая система построеная на основе сигналов, снимаемых с гистограммы OsHMA.
Этот скрипт отображает в одном окне графика несколько субграфиков, по числу валютных пар в меню "Обзор рынка"Exp_ColorStochNR
Торговая система, выполненная на основе сигналов, снимаемых с осциллятора ColorStochNR