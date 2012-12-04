Реальный автор:

Yuriy Tokman

Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка "Прогнозирование дневного диапазона цен".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 04.11.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XMUV