CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XMUV - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2815
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
xmuv.mq5 (6.63 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Yuriy Tokman

Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка "Прогнозирование дневного диапазона цен".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 04.11.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XMUV

Рис.1 Индикатор XMUV

LinearRegressionChannel LinearRegressionChannel

Пользовательский инструмент линейной регрессии. Значения линии ЛР и линий Поддержки и Сопротивления находятся в буферах.

Exp_OsHMA Exp_OsHMA

Торговая система построеная на основе сигналов, снимаемых с гистограммы OsHMA.

Отображение нескольких объектов CChartObject в одном окне Отображение нескольких объектов CChartObject в одном окне

Этот скрипт отображает в одном окне графика несколько субграфиков, по числу валютных пар в меню "Обзор рынка"

Exp_ColorStochNR Exp_ColorStochNR

Торговая система, выполненная на основе сигналов, снимаемых с осциллятора ColorStochNR