Торговая система Exp_ColorStochNR выполнена на основе сигналов, снимаемых с осциллятора ColorStochNR. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло формирование торгового сигнала (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Варианты алгоритмов для формирования торгового сигнала:

Пробой уровня 50 осциллятором; Изменение направления осциллятора; Изменение направления сигнальной линии; Пробой осциллятором сигнальной линии; Пробой уровня 50 сигнальной линией.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorStochNR.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования