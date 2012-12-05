CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_ColorStochNR - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2546
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
exp_colorstochnr.mq5 (11.06 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
colorstochnr.mq5 (11.2 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система Exp_ColorStochNR выполнена на основе сигналов, снимаемых с осциллятора ColorStochNR. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло формирование торгового сигнала (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Варианты алгоритмов для формирования торгового сигнала:

  1. Пробой уровня 50 осциллятором;
  2. Изменение направления осциллятора;
  3. Изменение направления сигнальной линии;
  4. Пробой осциллятором сигнальной линии;
  5. Пробой уровня 50 сигнальной линией.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorStochNR.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

 

Отображение нескольких объектов CChartObject в одном окне Отображение нескольких объектов CChartObject в одном окне

Этот скрипт отображает в одном окне графика несколько субграфиков, по числу валютных пар в меню "Обзор рынка"

XMUV XMUV

Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка " Прогнозирование дневного диапазона цен".

CorrectedAverage CorrectedAverage

Индикатор показывает линию пробоя

ytg_Spread_StopLevel ytg_Spread_StopLevel

Индикатор указывает на уровни спреда и минимально допустимого уровня стоп-лосса/тейк-профита в пунктах