Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ColorStochNR - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2546
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система Exp_ColorStochNR выполнена на основе сигналов, снимаемых с осциллятора ColorStochNR. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло формирование торгового сигнала (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).
Варианты алгоритмов для формирования торгового сигнала:
- Пробой уровня 50 осциллятором;
- Изменение направления осциллятора;
- Изменение направления сигнальной линии;
- Пробой осциллятором сигнальной линии;
- Пробой уровня 50 сигнальной линией.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorStochNR.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Этот скрипт отображает в одном окне графика несколько субграфиков, по числу валютных пар в меню "Обзор рынка"XMUV
Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка " Прогнозирование дневного диапазона цен".
Индикатор показывает линию пробояytg_Spread_StopLevel
Индикатор указывает на уровни спреда и минимально допустимого уровня стоп-лосса/тейк-профита в пунктах