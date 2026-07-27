ИИ-чат-бот Expforex
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ИИ-чат-бот Expforex

27 июля 2026, 05:35
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko
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Expforex AI Chatbot Helper

Встроенный в терминал помощник по торговым советникам (Expert Advisors) и торговым утилитам Expforex.


Встроенная поддержка на базе ИИ непосредственно в MetaTrader

Expforex AI Chatbot Helper — это модуль поддержки, который помогает пользователям решать срочные вопросы, связанные с продуктами, не выходя из терминала.

Он подключается к модулю сайта Expforex и может быстро предоставлять рекомендации по настройкам, установке, распространённым ошибкам, журналам (logs), работе продуктов и вопросам технической поддержки.


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Интерфейс Expforex AI Chatbot в MetaTrader

Помощник Expforex AI Chatbot Helper в терминале MetaTrader



Что такое Expforex AI Chatbot Helper?

Expforex AI Chatbot Helper — это встроенный помощник службы поддержки, созданный для продуктов Expforex в MetaTrader.

Его назначение простое: когда у трейдера возникает вопрос о торговом советнике, настройках, установке, разрешениях терминала, журналах или распространённых ошибках, ИИ-помощник может быстро предоставить рекомендации непосредственно в торговой среде.

Это особенно удобно, когда пользователю нужен быстрый ответ и он не хочет вручную искать информацию в объёмной документации.



Чем он полезен трейдерам

Быстрые рекомендации

Задавайте вопросы о продукте непосредственно из терминала и быстро получайте ответ.

Меньше сложностей

Помощник может объяснить настройки, разрешения, этапы установки, содержимое журналов и распространённые причины остановки работы.

Связь с Expforex

Помощник подключён к модулю поддержки Expforex и может направить пользователя к соответствующей документации.


Важно: ИИ-помощник не является сервисом торговых сигналов и не гарантирует получение прибыли. Он предназначен для поддержки и предоставления инструкций по использованию продуктов, настройкам, установке, диагностике и техническим вопросам.



Как это работает

Чат-бот отправляет запрос из терминала в модуль поддержки Expforex. Полученный ответ возвращается в интерфейс терминала.

Основной порядок работы

  1. Пользователь открывает AI Chatbot Helper в панели продукта.
  2. Пользователь задаёт вопрос, связанный с продуктом.
  3. Терминал отправляет запрос в модуль сайта Expforex.
  4. Помощник формирует ответ.
  5. Ответ отображается в терминале.



Обязательная настройка WebRequest

Чтобы терминал мог подключаться к модулю поддержки Expforex, в MetaTrader необходимо разрешить WebRequest-доступ к сайту Expforex.

Инструкция по настройке

  1. Откройте настройки терминала MetaTrader.
  2. Перейдите на вкладку Советники.
  3. Включите параметр Разрешить WebRequest для перечисленных URL.
  4. Добавьте этот URL: https://expforex.com
  5. Нажмите OK и при необходимости перезапустите торговый советник.


Настройки WebRequest в MetaTrader

Настройки MetaTrader для разрешения WebRequest к сайту https://expforex.com


Важно: Добавьте домен точно в указанном виде: https://expforex.com. Если WebRequest не разрешён, ИИ-помощник не сможет подключиться к серверу.



Ограничения бета-версии и особенности подключения

В настоящее время Expforex AI Chatbot Helper работает в режиме бета-тестирования.

Некоторые функции могут быть временно ограничены. Время ответа зависит от качества интернет-соединения и доступности сервера.

Обычно подключение и формирование ответа занимают несколько секунд. При ошибке подключения повторите попытку позже и убедитесь, что WebRequest настроен правильно.


Возможные причины отсутствия ответа от чат-бота

  • WebRequest не включён в настройках MetaTrader;
  • https://expforex.com не добавлен в список разрешённых URL;
  • интернет-соединение нестабильно;
  • сервер временно недоступен;
  • достигнут лимит запросов бета-версии;
  • после изменения настроек необходимо перезапустить терминал или торговый советник.



Когда следует использовать раздел «Комментарии» (Comments)

ИИ-помощник удобен для быстрых вопросов, однако он не заменяет полноценную поддержку, если для решения проблемы требуются данные терминала.

Используйте раздел «Комментарии» продукта в следующих случаях:

  • вы сообщаете об ошибке;
  • вам нужна помощь по конкретной сделке или тикету (ticket);
  • требуется анализ журналов;
  • необходимо проверить настройки;
  • советник не работает у вашего брокера или на вашем счёте;
  • после покупки вам требуется официальная поддержка по продукту.

Раздел «Отзывы» предназначен для оценки продукта. Вопросы и обращения в службу поддержки следует публиковать в разделе «Комментарии» продукта.



Продукты, в которых может быть доступен ИИ-помощник

Полные версии некоторых продуктов Expforex могут включать Expforex AI Chatbot Helper. Доступность функции зависит от версии продукта и наличия актуального обновления.

Торговый советник AI Sniper для MetaTrader 4
AI Sniper MT4 		Торговый советник AI Sniper для MetaTrader 5
AI Sniper MT5

Exp AI Sniper

Интеллектуальный автоматический торговый советник для MetaTrader. Он создан для работы по структурированной торговой логике, анализа рынка и контролируемого автоматического исполнения сделок.


Полное руководство / инструкция


Копировщик сделок COPYLOT Client для MetaTrader 4
COPYLOT Client MT4 		Копировщик сделок COPYLOT Client для MetaTrader 5
COPYLOT Client MT5

COPYLOT

Профессиональный копировщик сделок для терминалов MetaTrader. Предназначен для копирования сделок между терминалами MT4 и MT5.


Полное руководство / инструкция


Тиковый скальпер TickSniper для MetaTrader 4
TickSniper MT4 		Тиковый скальпер TickSniper для MetaTrader 5
TickSniper MT5

TickSniper

Высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией внутренних параметров для различных торговых символов.


Полное руководство / инструкция


Торговый советник The X для MetaTrader 4
The X MT4 		Торговый советник The X для MetaTrader 5
The X MT5

The X

Универсальный автоматический торговый советник, работающий со стандартными индикаторами и настраиваемой торговой логикой.


Полное руководство / инструкция


Торговый советник xCustomEA для пользовательских индикаторов MetaTrader 4
xCustomEA MT4 		Торговый советник xCustomEA для пользовательских индикаторов MetaTrader 5
xCustomEA MT5

The xCustomEA

Универсальный торговый советник для пользовательских индикаторов. Помогает автоматизировать торговую логику на основе внешних буферов индикатора.


Полное руководство / инструкция


Утилита Duplicator для MetaTrader 4
Duplicator MT4 		Утилита Duplicator для MetaTrader 5
Duplicator MT5

Duplicator

Утилита для дублирования сделок и ордеров внутри терминала в соответствии с выбранными правилами.


Полное руководство / инструкция


Утилита усреднения Averager для MetaTrader 4
Averager MT4 		Утилита усреднения Averager для MetaTrader 5
Averager MT5

Averager

Утилита управления позициями для усреднения, открытия дополнительных позиций по тренду или против движения цены, а также управления общей корзиной позиций.


Полное руководство / инструкция


Утилита защиты позиций SafetyLock для MetaTrader 4
SafetyLock MT4 		Утилита защиты позиций SafetyLock для MetaTrader 5
SafetyLock MT5

SafetyLock

Защитная утилита блокировки и управления рисками, которая может установить противоположный отложенный ордер для открытой позиции и помочь контролировать неблагоприятное движение рынка.


Полное руководство / инструкция




Контрольный список для обращения в поддержку

Если вам нужна помощь, подготовьте следующую информацию:

  • название и версию продукта;
  • версию MetaTrader: MT4 или MT5;
  • название брокера и тип счёта;
  • торговый символ и таймфрейм (timeframe);
  • файл настроек, если он необходим;
  • журналы вкладок «Эксперты» (Experts) и «Журнал» (Journal);
  • снимок экрана с графиком и панелью продукта;
  • чёткое описание произошедшего и ожидаемого результата.


Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Форекс, контрактами на разницу цен (CFD), индексами, металлами и другими финансовыми инструментами связана с риском. Expforex AI Chatbot Helper является помощником технической поддержки. Он не гарантирует получение прибыли, не заменяет торговый опыт и не устраняет рыночные риски.

Всегда сначала тестируйте торговых советников на демо-счёте. Используйте консервативные настройки и никогда не рискуйте средствами, потерю которых вы не можете себе позволить.



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