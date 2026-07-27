ИИ-чат-бот Expforex

Expforex AI Chatbot Helper — это встроенный помощник службы поддержки, созданный для продуктов Expforex в MetaTrader.

Его назначение простое: когда у трейдера возникает вопрос о торговом советнике, настройках, установке, разрешениях терминала, журналах или распространённых ошибках, ИИ-помощник может быстро предоставить рекомендации непосредственно в торговой среде.

Это особенно удобно, когда пользователю нужен быстрый ответ и он не хочет вручную искать информацию в объёмной документации.