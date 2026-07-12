В чем отличие ГРААЛЯ от ПРИБЫЛЬНОЙ стратегии ?

Вопрос не простой...

Давайте начнем с определений.

Что такое ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия?...

Прибыльная стратегия - это стратегия, которая на заданном периоде, например год, дает прибыль...

Таким образом, стратегия, которая на периоде в год дает прибыль в ОДИН бакс, может быть отнесена к прибыльным стратегиям...

Определение, конечно, можно откорректировать, но суть при этом сохраняется.

А что такое ГРААЛЬ ?...

Исходя из определения прибыльной стратегии, ГРААЛЬ - это самая ЛУЧШАЯ стратегия из всех прибыльных стратегий.

В идеале, это стратегия , которая не дает ни одной убыточной сделки, при том, что прибыль должна быть не ОДИН бакс...

Ну это и понятно... Если рассматривать кучу прибыльных стратегий и выбирать из них самую лучшую стратегию, то и получим ГРААЛЬ...





Теперь другой вопрос:

Как определить, что стратегия является действительно ПРИБЫЛЬНОЙ, а не подогнанной под ИСТОРИЮ на одной единственной паре ?...

Самый простой вариант : устанавливаете такую стратегию на две другие пары, без изменения настроек...

Если стратегия на всех задействованных парах покажет ПРИБЫЛЬ, то данная стратегия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО является ПРИБЫЛЬНОЙ !

А не обманка - подгонка под историю...





Естественно, ГРААЛЬ так же отвечает таким требованиям, т.е. работает на нескольких парах без изменения настроек, и дает солидную прибыль.

Но ПРИБЫЛЬНЫХ стратегий достаточно много, а ГРААЛЬ - один , самый лучший вариант из всех прибыльных стратегий.







