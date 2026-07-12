В чем отличие ГРААЛЯ от ПРИБЫЛЬНОЙ стратегии ?

Вопрос не простой...
Давайте начнем с определений.
Что такое ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия?...
Прибыльная стратегия - это стратегия, которая на заданном периоде, например год, дает прибыль...
Таким образом, стратегия, которая на периоде в год дает прибыль в ОДИН бакс, может быть отнесена к прибыльным стратегиям...
Определение, конечно, можно откорректировать, но суть при этом сохраняется.
А что такое ГРААЛЬ ?...
Исходя из определения прибыльной стратегии, ГРААЛЬ - это самая ЛУЧШАЯ стратегия из всех прибыльных стратегий.
В идеале, это стратегия , которая не дает ни одной убыточной сделки, при том, что прибыль должна быть не ОДИН бакс...
Ну это и понятно... Если рассматривать кучу прибыльных стратегий и выбирать из них самую лучшую стратегию, то и получим ГРААЛЬ...
Теперь другой вопрос:
Как определить, что стратегия является действительно ПРИБЫЛЬНОЙ, а не подогнанной под ИСТОРИЮ на одной единственной паре ?...
Самый простой вариант : устанавливаете такую стратегию на две другие пары, без изменения настроек...
Если стратегия на всех задействованных парах покажет ПРИБЫЛЬ, то данная стратегия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО является ПРИБЫЛЬНОЙ !
А не обманка - подгонка под историю...
Естественно, ГРААЛЬ так же отвечает таким требованиям, т.е. работает на нескольких парах без изменения настроек, и дает солидную прибыль.
Но ПРИБЫЛЬНЫХ стратегий достаточно много, а ГРААЛЬ - один , самый лучший вариант из всех прибыльных стратегий.