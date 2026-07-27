SyncTrader Risk Manager для MT5: расчёт риска, 4 Take Profit и Auto BE

В ручной торговле ошибка часто появляется не в анализе рынка, а в момент исполнения: неверный объём, слишком большой риск, Stop Loss не с той стороны цены или забытая часть позиции. SyncTrader Risk Manager создан для того, чтобы собрать торговый план прямо на графике MetaTrader 5 и проверить его до отправки брокеру.

Утилита не ищет точки входа и не создаёт торговые сигналы. Направление BUY или SELL, тип ордера и расположение уровней выбирает трейдер. SyncTrader рассчитывает объём по заданному риску, распределяет позицию между целями и помогает исполнить уже принятое решение.

Что умеет SyncTrader Risk Manager

рассчитывать объём позиции по сумме риска в валюте счёта или по проценту от баланса;

готовить рыночные, Limit и Stop ордера;

работать с одним, двумя, тремя или четырьмя Take Profit;

переносить Stop Loss в безубыток после выбранной цели;

показывать значения уровней в валюте счёта, points или R;

сохранять девять торговых шаблонов;

закрывать управляемые позиции и удалять отложенные ордера быстрыми кнопками;

контролировать спред, свободную маржу, риск одной сделки и дневной убыток;

работать на hedging- и netting-счетах.

Установка и первый запуск

Установите SyncTrader Risk Manager из MQL5 Market в MetaTrader 5. Откройте нужный график и перетащите утилиту из окна «Навигатор». В свойствах программы разрешите алгоритмическую торговлю. Включите кнопку «Алготрейдинг» на верхней панели MetaTrader 5.

После запуска в левом верхнем углу появится панель. Интерфейс можно переключать между English и Русским, звуки отключаются отдельной кнопкой, а для лучшей читаемости доступна полупрозрачная подложка.

Как рассчитывается объём позиции

В верхней части панели выберите способ расчёта риска:

валюта счёта — например, риск 10 USD или 100 USD;

— например, риск 10 USD или 100 USD; процент — риск как доля текущего баланса.

После выбора направления перемещайте линию Stop Loss. SyncTrader будет автоматически пересчитывать объём: чем дальше Stop Loss от входа, тем меньше лот; чем ближе Stop Loss, тем больше лот.

Расчёт учитывает спецификацию инструмента, минимальный объём и шаг лота брокера. Итоговый объём округляется вниз до допустимого значения, поэтому фактический риск может немного отличаться от заданного.

Подготовка рыночной сделки

Укажите допустимый риск. Нажмите BUY MARKET или SELL MARKET. Переместите Stop Loss и Take Profit на нужные уровни. Выберите количество целей от одной до четырёх. При необходимости включите Auto BE после выбранного TP. Проверьте объём и значения около линий. Нажмите PLACE ORDER / ВЫСТАВИТЬ.

Важно: кнопки BUY MARKET и SELL MARKET сначала создают редактируемый план. Реальная заявка отправляется брокеру только после нажатия PLACE ORDER / ВЫСТАВИТЬ. Это защищает от случайного входа до завершения настройки уровней.

Limit и Stop ордера

Для отложенного входа доступны BUY LIMIT, SELL LIMIT, BUY STOP и SELL STOP. После выбора типа ордера появляется линия Entry. Переместите её на планируемую цену, настройте Stop Loss и цели, затем подтвердите размещение.

Если Entry или Stop Loss находятся с неправильной стороны относительно рынка, программа не отправит некорректный ордер и покажет причину в строке состояния.

От одного до четырёх Take Profit

Позицию можно разделить на несколько частей:

1 TP — 100% объёма;

2 TP — 50% и 50%;

3 TP — 50%, 25% и 25%;

4 TP — по 25% на каждую цель.

Если объём слишком мал для выбранного количества частей с учётом минимального лота брокера, SyncTrader не отправит неполный план и сообщит об ошибке.

USD, points и R возле уровней

Кнопка Levels переключает формат значений:

валюта счёта — расчётный финансовый результат на уровне;

— расчётный финансовый результат на уровне; points — расстояние от Entry в пунктах инструмента;

— расстояние от Entry в пунктах инструмента; R — отношение расстояния до цели к первоначальному расстоянию Stop Loss.

Режим R позволяет быстро увидеть структуру сделки независимо от размера депозита. Например, TP с отметкой +2R расположен на расстоянии, в два раза превышающем первоначальный риск.

Автоматический безубыток

Auto BE переносит Stop Loss к цене входа после достижения выбранного Take Profit. Например, режим BE TP1 означает перенос после закрытия первой части.

Во входных параметрах можно задать смещение AutoBreakevenOffsetPoints. Оно позволяет перенести Stop Loss немного дальше цены входа, если трейдер хочет учесть спред или оставить небольшой технический запас.

Hedging и netting

На hedging-счёте каждая часть открывается как отдельная позиция со своим Take Profit. При четырёх целях в окне «Торговля» будут видны четыре части.

На netting-счёте MetaTrader хранит одну общую позицию по символу. SyncTrader сопровождает внутри неё виртуальный план частичных закрытий. Промежуточные цели исполняются программой, а финальный Take Profit и Stop Loss размещаются у брокера.

Для исполнения виртуальных целей на netting-счёте терминал MetaTrader 5 и SyncTrader должны продолжать работать.

Торговые шаблоны

Доступно девять слотов Setup. В шаблоне сохраняются тип ордера, режим и значение риска, количество целей, Auto BE, расстояние Stop Loss и пропорции Take Profit относительно риска.

Подготовьте план. Выберите номер слота кнопками минус и плюс. Нажмите SAVE / СОХР.

Чтобы восстановить настройки, выберите слот и нажмите LOAD / ЗАГР. Уровни будут построены заново относительно текущей рыночной цены.

Быстрые действия и защита

Панель содержит четыре быстрые команды:

ALL / ВСЕ — закрыть все управляемые позиции;

— закрыть все управляемые позиции; WIN / ПЛЮС — закрыть прибыльные управляемые позиции;

— закрыть прибыльные управляемые позиции; LOSS / МИНУС — закрыть убыточные управляемые позиции;

— закрыть убыточные управляемые позиции; PEND / ОТЛ — удалить управляемые отложенные ордера.

Во входных параметрах также доступны ограничение максимального спреда, проверка свободной маржи, максимальный риск одной сделки и дневной лимит убытка. Нулевое денежное значение отключает соответствующее ограничение.

Почему ордер может не отправиться

не нажата PLACE ORDER / ВЫСТАВИТЬ;

алгоритмическая торговля отключена;

Stop Loss или Entry находятся с неправильной стороны;

рассчитанный объём меньше минимального лота;

объём слишком мал для выбранного количества TP;

превышен лимит спреда, риска или дневного убытка;

недостаточно свободной маржи;

брокер отклонил цену или расстояние до уровня.

Точная причина отображается в нижней строке панели и во вкладке «Эксперты» MetaTrader 5.

Главная идея

SyncTrader Risk Manager не заменяет торговую систему. Он отделяет принятие решения от технического исполнения: сначала трейдер выбирает риск и строит план, затем проверяет объём и только после этого отправляет ордер.

Такой порядок особенно полезен при работе с несколькими целями, ограниченным дневным риском и одинаковыми правилами исполнения на разных инструментах.

SyncTrader Risk Manager доступен бесплатно в MQL5 Market:

https://www.mql5.com/ru/market/product/187194

Торговля связана с риском. Утилита не предоставляет торговые сигналы и не гарантирует финансовый результат.