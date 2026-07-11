$GBPUSD H1 — SHORT

GBPUSD:

Зона поддержки: 1.33460 – 1.33220.

Зона сопротивления: 1.34370 – 1.34200.

Я считаю, что курс GBPUSD сделает ретест зоны сопротивления и продолжит нисходящее движение до конца этой недели. Цель – 1.33466.

Приоритет: продажи GBPUSD.

Мой торговый план:

1. Если курс GBPUSD на Н1 войдет в зону сопротивления – SHORT.

2. Если курс GBPUSD пробьет вверх уровень 1.34520 – отмена SHORT (stop-loss или игнорирование медвежьего сценария).

3. Если курс GBPUSD сразу, без ретеста зоны сопротивления, уйдёт вниз – ожидаю пробитие low предыдущего дня – 1,33800, и уже на ретесте этого уровня ищу позицию в SHORT.

Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.