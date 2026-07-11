$EURUSD H1 — SHORT

EURUSD:

Зона поддержки: 1.13754 – 1.13618.

Зона сопротивления: 1.14500 – 1.14400.

Я считаю, что курс EURUSD сделает ретест зоны сопротивления и продолжит нисходящее движение до конца этой недели. Цель – 1.13618.

Приоритет: продажи EURUSD.

Мой торговый план:

1. Если курс EURUSD на Н1 войдет в зону сопротивления – SHORT.

2. Если курс EURUSD пробьет вверх уровень 1.14600 – отмена SHORT (stop-loss или игнорирование медвежьего сценария).

3. Если курс EURUSD сразу, без ретеста зоны сопротивления, уйдёт вниз – ожидаю open предыдущего дня – 1,14300, и уже на ретесте этого уровня ищу позицию в SHORT.

Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.