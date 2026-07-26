Старик и Великий Тренд

Однажды молодой трейдер пришёл к старику, которого называли Мастером Трендов.
— Учитель, — сказал он, — научи меня зарабатывать миллионы на Форексе.
Старик молча налил ему чашку чая и спросил:
— Сколько сделок ты совершаешь?
— Пятьдесят… Иногда сто в месяц.
Старик улыбнулся.
— А сколько больших трендов проходит рынок за месяц?
Молодой трейдер задумался.
— Наверное… пять или шесть.
— Тогда зачем тебе остальные сорок пять сделок?
Трейдер промолчал.
Через неделю он снова пришёл.
— Учитель, я нашёл большой тренд, но закрыл сделку при первом откате.
— Почему?
— Я боялся потерять прибыль.
Старик подвёл его к реке.
По воде плыл огромный ствол дерева.
— Попробуй остановить его рукой.
Юноша попытался.
Вода лишь отбросила его назад.
— Теперь попробуй плыть рядом.
Он вошёл в воду.
Бревно само несло его по течению.
Старик сказал:
— Большой тренд похож на реку. Не нужно толкать её. Не нужно тянуть её. Нужно лишь не отпускать её слишком рано.
Прошёл ещё месяц.
Юноша снова пришёл.
— Учитель! Я выдержал прибыльную сделку. Но потом решил открыть ещё десять. Всё потерял.
Старик рассмеялся.
Он достал острый рубанок и положил рядом грубую доску.
— Видишь эту доску?
— Да.
— Один хороший проход рубанком снимает длинную красивую стружку.
Но если начать хаотично водить инструментом во все стороны, ты испортишь дерево.
Так и график.
Качественная сделка снимает с рынка длинную стружку прибыли.
А десятки случайных сделок превращают красивый кусок дерева в опилки.
Шли годы.
Юноша стал опытным трейдером.
Однажды его спросили:
— В чём секрет успеха?
Он улыбнулся.
— Раньше я думал, что рынок любит умных.
Потом думал, что рынок любит смелых.
Теперь я знаю...
Рынок не любит никого.
Но иногда он дарит человеку огромный тренд.
И всё, что требуется от трейдера, — не испугаться собственного успеха и не сойти с дороги раньше времени.
И старик, стоявший неподалёку, тихо добавил:
— Великие состояния рождаются не тогда, когда человек постоянно торгует.
Они рождаются тогда, когда он умеет дождаться своей сделки… и позволяет ей прожить всю её жизнь.