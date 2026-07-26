Старик и Великий Тренд

Однажды молодой трейдер пришёл к старику, которого называли Мастером Трендов.









— Учитель, — сказал он, — научи меня зарабатывать миллионы на Форексе.

Старик молча налил ему чашку чая и спросил:

— Сколько сделок ты совершаешь?

— Пятьдесят… Иногда сто в месяц.

Старик улыбнулся.

— А сколько больших трендов проходит рынок за месяц?

Молодой трейдер задумался.

— Наверное… пять или шесть.

— Тогда зачем тебе остальные сорок пять сделок?

Трейдер промолчал.

Через неделю он снова пришёл.

— Учитель, я нашёл большой тренд, но закрыл сделку при первом откате.

— Почему?

— Я боялся потерять прибыль.

Старик подвёл его к реке.

По воде плыл огромный ствол дерева.

— Попробуй остановить его рукой.

Юноша попытался.

Вода лишь отбросила его назад.

— Теперь попробуй плыть рядом.

Он вошёл в воду.

Бревно само несло его по течению.

Старик сказал:

— Большой тренд похож на реку. Не нужно толкать её. Не нужно тянуть её. Нужно лишь не отпускать её слишком рано.

Прошёл ещё месяц.

Юноша снова пришёл.

— Учитель! Я выдержал прибыльную сделку. Но потом решил открыть ещё десять. Всё потерял.

Старик рассмеялся.

Он достал острый рубанок и положил рядом грубую доску.

— Видишь эту доску?

— Да.

— Один хороший проход рубанком снимает длинную красивую стружку.

Но если начать хаотично водить инструментом во все стороны, ты испортишь дерево.

Так и график.

Качественная сделка снимает с рынка длинную стружку прибыли.

А десятки случайных сделок превращают красивый кусок дерева в опилки.

Шли годы.

Юноша стал опытным трейдером.

Однажды его спросили:

— В чём секрет успеха?

Он улыбнулся.

— Раньше я думал, что рынок любит умных.

Потом думал, что рынок любит смелых.

Теперь я знаю...

Рынок не любит никого.

Но иногда он дарит человеку огромный тренд.

И всё, что требуется от трейдера, — не испугаться собственного успеха и не сойти с дороги раньше времени.

И старик, стоявший неподалёку, тихо добавил:

— Великие состояния рождаются не тогда, когда человек постоянно торгует.

Они рождаются тогда, когда он умеет дождаться своей сделки… и позволяет ей прожить всю её жизнь.



