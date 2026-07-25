Trade Copier Console — руководство пользователя

Trade Copier Console — локальный копир сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере или VPS. Он не закрывает ваши сделки, когда что-то пошло не так: он их удерживает и говорит, что происходит. Это главное свойство продукта, и всё руководство построено вокруг него.

Сборка MT5 копирует между терминалами MT5, а также с MT4 и на MT4. Сборка MT4 делает то же самое со стороны MT4. Мост работает во все стороны — 5→5, 4→4, 4→5, 5→4 — и для него нужны обе сборки: каждый терминал запускает свою.

Полные версии — в Маркете, по одной на платформу: (Trade Copier Console — MT5) и (Trade Copier Console — MT4).

Руководство общее для обеих платформ. Там, где MT4 и MT5 ведут себя по-разному, это сказано отдельно. Как поставить бесплатное демо и сделать первый прогон, описано в отдельной статье: (демо: установка и первый запуск).

Что нужно перед началом

Оба терминала — на одной машине. Копир общается через общую папку MetaTrader (%APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files). Это не ограничение продукта, а ограничение платформы: сеть между машинами потребовала бы DLL, а Маркет их запрещает. Побочный плюс: локальное копирование не выглядит для проп-фирмы как облачный сервис копи-трейдинга, который многие фирмы запрещают отдельным пунктом.

Разрешите советникам торговать в обоих терминалах — кнопка «Алготорговля» в MT5, «Авто-торговля» в MT4.

Хеджинговый счёт на приёмнике — предпочтительно. Неттинг поддерживается, но с оговорками, они собраны в последнем разделе.

Начните с демо-счёта. Всегда. Любой копир — это чужие решения на вашем счёте.

Быстрый старт за пять минут

Советник ставится на любой один график в каждом терминале. Символ и таймфрейм значения не имеют: копир работает со всем счётом целиком.

Терминал-источник. Настройка одна:

Настройка Значение Account role Source (send my trades)

Источник публикует свои позиции и не торгует никогда.

Терминал-приёмник. Настроек три:

Настройка Значение Account role Receiver (copy trades to this account) Master account numbers (comma separated) номер счёта источника, например 50934471 Lot sizing method Risk a fixed percent of my equity Risk per copy, % of my equity 1.0

Несколько источников перечисляются через запятую, до восьми: 50934471, 61200318.

Готово. Панель приёмника покажет счёт мастера, зелёный статус LIVE и задержку шины. Откройте сделку на источнике — она появится на приёмнике.

Если мастер в панели не появился, а источник запущен, значит терминалы пишут в разные общие папки. Работающий источник кладёт в Common\Files\TCC\ файл m_<номер своего счёта>.bin. Файла нет — один из терминалов работает в portable-режиме или запущен от другого пользователя Windows, и общая папка у него своя. Копировать файлы руками бессмысленно, терминал нужно переставить.

Как читать панель

Панель приёмника читается сверху вниз, и каждый блок отвечает на свой вопрос.

Блок Что это Два узла и линия между ними Счёт мастера, ваш счёт и линия связи между ними с бегущими импульсами. Импульс — один доехавший снимок книги. Подписи под узлами Статус связи и число позиций с обеих сторон: LIVE — снимки свежие, MIRRORING — столько копий ведётся сейчас. SIZING Метод расчёта объёма, действующий прямо сейчас, вместе с параметром. GUARD Сколько израсходовано от дневного лимита, полосой и числом. SPEED Три честных числа: poll, bus, fill. Разбор ниже. TODAY Скопировано, пропущено, не удалось за сегодня. Mirror Построчное сличение позиций мастера с вашими копиями. Прокручивается; строки, требующие внимания, всплывают наверх. EVENTS Журнал последних событий с временем и задержкой. Кнопки внизу PAUSE, RESYNC, CLOSE COPIES. На источнике набор другой: PAUSE FEED, RESYNC, CLEAR LOG.

На источнике панель отвечает на другой вопрос — не «что я скопировал», а «кто меня слушает». Слева свой счёт, сервер и число открытых позиций; справа — сколько приёмников подключено и сколько из них в синхроне; внизу вместо Mirror таблица RECEIVERS: счёт, сервер, число копий вида 4/4 и задержка по каждому приёмнику.

Цвета панели

Цвет означает кто должен действовать, а не «хорошо или плохо».

Цвет Значение Зелёный Сделано и живо. Копия открыта, объёмы сошлись, связь есть. Медный В пути или «обрати внимание». Ордер отправлен и ждёт брокера; отложка ждёт своего уровня; guard перевалил половину лимита. Красный Нужен человек. Отказ с причиной, потеря связи, сработавший guard. Серый Мастер молчит, либо копия осиротела — пары ей не нашлось.

Направление сделки, buy или sell, цветом не кодируется — иначе цвет перестаёт что-либо значить.

Строка SPEED — три честных числа

Число Что означает poll Как часто копир смотрит на снимок мастера. Это ваша настройка Copy speed. bus Сколько сделка ехала по шине. В среднем это половина периода опроса — так устроена доставка: сделка появляется в случайный момент между двумя проверками. При poll 100 увидеть bus 48 нормально и правильно. fill Сколько думал ваш брокер над ордером. Обычно в разы больше первых двух.

Если копирование кажется медленным — смотрите на третье число. Почти всегда медлит брокер, а не копир.

Кнопки

Кнопка Что делает PAUSE Остановить копирование. Открытые копии остаются и продолжают управляться. RESYNC Забыть карту и пересобрать её по рынку. Ничего не закрывает. Стирает историю закрытий — открытые сделки мастера будут скопированы заново. CLOSE COPIES Закрыть все копии, открытые копиром. Ручные сделки и сделки других советников не трогаются.

Настройки:

Все настройки работают по умолчанию. Дальше они разобраны группами, в том же порядке, в каком идут в окне свойств советника.

Role

Настройка Смысл Account role Source — публиковать свои сделки. Receiver — копировать чужие. Self copier — умножать свои собственные сделки на этом же счёте. Master account numbers (comma separated) Номера счетов-источников через запятую, до восьми. Для роли Source не нужен.

Lot sizing — как считается объём копии

Объём не переносится лотом. У вашего брокера золото может иметь размер контракта 10 против 100 у брокера мастера — «тот же лот» означал бы десятикратный риск. Копир переносит деньги.

Метод Что делает Нужен стоп у мастера Risk a fixed percent of my equity (по умолчанию) Каждая копия рискует X% вашего эквити Да Mirror the master's risk share Мастер рискнул 2% своего счёта — вы рискуете 2% своего Да Risk a fixed money amount Каждая копия рискует ровно N долларов Да Proportional to equity Лот × (ваш счёт / счёт мастера) Нет Master lot x multiplier Лот мастера × коэффициент Нет Fixed lot Всегда один и тот же лот Нет Same lot as master Копия лота один в один Нет Lot per 1000 of my account 0.01 лота на каждую 1000 счёта Нет

Если у мастера нет стопа, а метод требует стопа, копир не отказывает: он считает по пропорции и пишет об этом в журнал — no stop on master - sized proportionally.

Настройка Смысл Account size means… Эквити, баланс или свободная маржа — от чего считать Scale for mirrored / proportional sizing Общий множитель для пропорциональных методов Minimum / Maximum copied lot Границы объёма копии, 0 — без ограничений Per-symbol lot override Свой лот на символ: EURUSD=0.10; XAUUSD=0.05 Per-symbol multiplier Свой множитель на символ: EURUSD=2; XAUUSD=0.5 Split a copy that exceeds the broker maximum lot Копия больше максимума брокера режется на части автоматически Split every copy into parts of this lot Принудительно резать каждую копию на куски по N лотов — проп-фирмы иногда лимитируют лот на сделку. Потолок 64 ордера на копию: если кусков потребовалось бы больше, кусок увеличивается, но объём копии остаётся полным Broker volume step override Шаг объёма, если брокер сообщает его неверно — например 0.001 для крипты

Filters — что копировать, а что нет

Настройка Смысл Copy only these symbols / Never copy these symbols Белый и чёрный списки. Имя можно писать в любом написании — сравнение идёт по ядру названия, так что EURUSD, eurusd.m и .EURUSDcash это один символ Copy only these magic numbers / Never copy… Фильтр по советникам мастера Direction to copy Обе стороны, только buy или только sell Maximum spread to copy Не копировать при широком спреде, 0 — выключено Maximum slippage Допустимое проскальзывание, пункты Copy only trades whose comment contains / Never copy… Фильтр по комментарию сделки мастера Copy master positions already open at start По умолчанию выключено: при запуске копируются только новые сделки. Включите, если хотите подхватить уже открытые Copy stop loss and take profit Переносить стопы мастера. Стопы едут как дистанция, а не как цена — при разных котировках это единственный правильный способ Reverse Копировать buy как sell и наоборот Ignore master trades smaller / bigger than Отсечь по размеру лота мастера Skip if price already ran this far from master entry Не влезать в сделку, которая уже ушла на N пунктов, 0 — выключено Wait for a better price than the master entry + …better by at least Ждать цену лучше входа мастера. Сделка может не открыться вообще — это по замыслу Per-symbol spread caps XAUUSD=50; BTCUSD=1500

Как считается «лучше» и «убежало». Только в координатах мастера: цена его входа против его же текущей цены. Сравнивать вашу котировку с ценой чужого брокера бессмысленно — они разъезжаются сами по себе.

Copy window — когда копировать

Настройка Смысл Copy on Monday … Sunday Дни недели Copy only during these hours Часы: 09:00-18:00. Можно несколько интервалов через запятую: 09:00-12:00,14:00-18:00. Работает и через полночь: 22:00-03:00 Delay each copy by at least / at most Задержка копии в секундах. Диапазон означает случайное значение внутри него Do not copy a trade older than Не копировать сделку, которой уже больше N секунд — защита от догоняния после долгого отключения

Окно ограничивает только открытие. Закрытие работает всегда — иначе копия зависла бы открытой до понедельника.

Symbol matching — имена инструментов

Копир сам разбирается с именами символов, и обычно эту группу трогать не нужно. Мастер публикует свои префикс и суффикс, ваши определяются по вашему списку символов. EURUSD.r находит EURUSD, GOLD находит XAUUSD, USTEC100m находит NDX100.

Неоднозначность — это отказ, а не догадка. Копир скорее откажется и покажет список кандидатов, чем откроет не тот инструмент.

Настройка Смысл Symbol aliases Ручное соответствие, если автоматика не справилась: US500=SPX500; GOLD=XAUUSD My symbol prefix / My symbol suffix Ваши аффиксы, если автоопределение ошиблось

Copy management — жизнь копии после открытия

Работает только на хеджинговых счетах.

Настройка Смысл Leave SL/TP alone after I move them by hand Вы двинули стоп копии рукой — копир больше не трогает её стопы никогда Virtual SL/TP Стопы не уходят брокеру. Копир держит их у себя и закрывает позицию при касании Reopen a copy that hit its stop while the master still holds По умолчанию выключено: копия, словившая стоп, не воскресает My stop loss / take profit if none was copied Свои уровни там, где мастер их не поставил …or take profit as reward/risk of the stop Тейк как R:R от стопа, например 2.0 Move stop to entry after… + …plus offset Безубыток Start trailing after… · Trailing distance · Move the trail in steps of Трейлинг-стоп. Шаг обязателен: без него модификация уходила бы на каждом тике Close a copy after N minutes Срок жизни копии Close all copies on <день> at HH:MM Закрытие по расписанию, например все копии в пятницу в 23:45. Переживает перезапуск терминала — второй раз за день не сработает Close all copies at combined profit / loss Корзина: суммарный плавающий результат всех копий, в деньгах или процентах

Risk guard — защита счёта приёмника

Настройка Смысл Daily loss limit (% и деньги) Дневной убыток. Достигли — копирование стоп до следующего дня Stop for the day after this profit (% и деньги) Дневная цель прибыли. Хороший день забирается, а не отдаётся обратно Total loss limit Общая просадка от исторического пика баланса Close everything if equity falls below / rises above Жёсткие рельсы по эквити Pause copying while master / my floating drawdown exceeds Пауза при просадке. Открытые копии не трогаются Trade server requests per day cap Бюджет запросов к серверу. Проп-фирмы банят советники за флуд — у FTMO порог 2000 в день Trip the guard at this % of the limit По умолчанию 80%: остановиться на −4% при лимите −5% лучше, чем нарушить лимит на волатильной свече Close open copies when the guard trips Закрывать копии при срабатывании гарда Maximum open copies / per symbol Потолки по количеству Maximum total / per-symbol open volume Потолки по объёму Maximum risk of all open copies / per symbol Потолки по риску, нужны стопы Never hold opposite positions on one symbol Anti-hedge Trading day starts this many hours from broker midnight Для проп-счетов. Фирма считает день по своему времени, брокер по своему. Расхождение — это нарушение, которого ваш советник не видел

Trading

Настройка Смысл Copy speed 25 / 50 / 100 (по умолчанию) / 250 / 500 мс. Разницы в исполнении между 50 и 100 на практике не видно, а машину 100 нагружает вдвое меньше. 250–500 — для слабого VPS с несколькими терминалами Magic number for copied trades Магик копий. По нему копии отделяются от ваших ручных сделок Comment on copies Комментарий. Подстановки: # — комментарий мастера, @ — его тикет, % — его магик, & — его счёт

Panel и Notifications

Тема — тёмная или светлая, размер — автоматически по DPI экрана, позиция и шрифты настраиваются. Push-уведомления: на каждую копию, на срабатывание гарда, на потерю связи. Плюс дублирование на e-mail, для которого нужны почтовые настройки терминала.

Готовые рецепты

Копирование один в один на такой же счёт. Lot sizing method = Same lot as master.

Копирование на счёт другого размера. Lot sizing method = Proportional to equity. Счёт мастера 10 000, ваш 2 000 — лот делится на пять.

Копирование с честным риском, рекомендуется. Lot sizing method = Risk a fixed percent of my equity, Risk per copy, % of my equity = 1.0. Каждая копия рискует одним процентом вашего счёта — независимо от того, каким лотом торгует мастер, какой у него брокер и какой размер контракта у инструмента.

Мост MT4 → MT5. На MT4-терминале — MT4-сборка в роли Source. На MT5-терминале — MT5-сборка в роли Receiver, номер MT4-счёта в Master account numbers. Больше ничего. Частичные закрытия, доливки и отложки переезжают корректно в обе стороны.

Осторожный старт на чужом счёте:

Настройка Значение Copy master positions already open at start false — только новые сделки Maximum open copies 3 Daily loss limit, % 3.0 Close open copies when the guard trips true

Отложенные ордера

Режим Что делает Place a matching pending order (recommended) — режим по умолчанию Ставит вашу отложку того же типа Copy at trigger Отложку не ставит. Когда она сработает у мастера, копирует получившуюся позицию по рынку Do not copy pending orders Отложки видны в панели, но не копируются

Уровень переносится как расстояние от рынка. Buy-limit на 30 пунктов ниже рынка мастера станет buy-limit на 30 пунктов ниже вашего рынка. Абсолютную цену чужого брокера переносить нельзя — котировки не совпадают никогда.

Срок жизни переносится так же, как расстояние во времени. Если ваш брокер не поддерживает срок жизни ордеров, копир поставит ордер бессрочным и один раз напишет об этом в журнал: потерять срок лучше, чем не скопировать сделку.

Уровень уже пройден? Если у вашего брокера цена ушла дальше уровня, ордер исполняется по рынку немедленно: лимит за своим уровнем — это цена не хуже запрошенной, стоп за своим уровнем — это тот самый пробой.

Отложка сработала у мастера — ваша тоже срабатывает, а если не успела, догоняет по рынку. Дальше это обычная копия: подрезка, доливка и закрытие работают как всегда.

Reverse вместе с отложками. При развороте buy-limit должен был бы стать sell-stop — это другой тип ордера с другим смыслом. Копир не подменяет тип молча: при включённом Reverse отложки автоматически копируются по срабатыванию.

Стоп-лимиты MT5 не копируются — в MT4 такого типа нет, а тихо превращать их в обычные стопы значит исполнять по цене, которую мастер не просил. В панели — честный отказ с причиной.

Self copier: умножение своих сделок

Настройка Значение Account role Self copier Lot sizing method Master lot x multiplier Master lot multiplier 2.0

Ваша ручная сделка 0.10 — копир открывает свою на 0.20, итого в рынке 0.30. Закрыли ручную — копия закрывается. Копии несут магик копира и сами себя не копируют, иначе была бы экспонента.

Зачем это нужно: масштабирование ручной торговли без пересчёта лота в уме, и работает на MQL5 VPS.

На неттинговом счёте режим Self запрещён — советник не запустится. В неттинге ваша сделка и её копия сливаются в одну позицию, и «закрыть копию» означало бы закрыть вашу собственную сделку. Отказаться от старта честнее, чем сделать это.

Проп-счета

Что на самом деле убивает проп-счета при копировании — не детект копирования, а лаг копира. При развороте ордера уходят один за другим: на долю секунды один счёт уже short, а другой ещё long. Фирма видит counter position — и отключает все счета.

Поэтому разворот здесь исполняется как «закрыть → подтвердить flat → открыть». Новая сторона не отправляется, пока flat не подтверждён по книге. Состояния «часть long, часть short» не существует.

Профиль настроек под фирму:

Настройка Значение Daily loss limit, % 5.0 — правило фирмы Total loss limit, % 10.0 — правило фирмы Trip the guard at this % of the limit 80 — сработать заранее Trading day starts this many hours… смещение таймзоны фирмы относительно брокера Trade server requests per day cap 1500 — FTMO банит выше 2000 Close open copies when the guard trips true

Каждое действие пишется в аудит-файл с миллисекундами — Common\Files\TCC\audit_<счёт>.csv. Им можно доказывать фирме форс-мажор.

Чего копир не делает: не рандомизирует лоты и не маскирует копирование. Фирмы ищут именно попытки обфускации, а FTMO и The5ers прямо запрещают позиции «существенно больше или меньше» остальных — то есть джиттер объёма сам становится нарушением. Детерминированный размер от эквити объясняется риск-менеджментом и защитим в апелляции.

Что копир говорит и что это значит

Причина отказа стоит прямо в той строке, где была бы копия.

Сообщение Что произошло Что делать symbol not found here (tried: BTCUSD, BTCUSD.r, BTCUSDT) Инструмента нет у вашего брокера. Перечислено всё, что копир перепробовал Добавить соответствие в Symbol aliases — или ничего, если инструмент вам не нужен ambiguous symbol (candidates: …) Подошло несколько имён. Копир не гадает Указать явно в Symbol aliases spread 42 > 30 pts Спред шире вашего лимита Ничего. Копир ждёт нормального спреда not enough margin (need 412, free 180) Не хватает свободной маржи Уменьшить риск или пополнить счёт lot rounds below the broker minimum Расчётный объём меньше минимального лота Увеличить риск или множитель daily guard -5.0% reached Сработал дневной лимит Копирование возобновится в начале следующего торгового дня master silent Мастер не отвечает. Копии удерживаются Проверить, что терминал-источник запущен account number clash Под этим номером счёта вещают два разных сервера — так бывает, когда у двух брокеров совпали номера. Копирование заморожено, копии удерживаются, ничего не закрыто Оставить источником только один из терминалов, затем нажать RESYNC no master pair (сирота) Копир нашёл свою позицию, но не нашёл ей мастера Решить самому: оставить или закрыть руками. Копир не закроет её сам closed here - it will not be reopened Копия закрыта вами или по стопу — она не воскреснет Это ожидаемое поведение pending, waiting Отложка стоит и ждёт уровня Ничего pending level already passed Уровень у вас уже пройден — вошли по рынку Ничего master holds both sides, anti-hedge is on Мастер держит и buy, и sell по символу при включённом anti-hedge Выключить anti-hedge или оставить как есть … - retrying in 30 s Брокер отказал по причине, которая за секунду не исправится Прочитать саму причину перед этой припиской netting: copying paused Вы нажали CLOSE COPIES на неттинговом счёте Нажмите PAUSE, чтобы возобновить копирование

Диагностика

Копии не появляются. Панель показывает мастера и LIVE? Нет — значит неверен номер счёта в Master account numbers, либо источник не запущен, либо у терминалов разные общие папки. Строка в Mirror есть, но с причиной? Смотрите таблицу сообщений выше. Строки нет вообще? Сделку отсекли фильтры: символ, магик, комментарий, размер, направление, окно времени. Проверьте Copy master positions already open at start — по умолчанию он выключен, и уже открытые до старта сделки не копируются.

Копий стало больше, чем сделок у мастера. Скорее всего, запущены два экземпляра советника на одном счёте. Копир это ловит и отказывается стартовать вторым — Already running on <график> — но если вы видите дубли, проверьте графики.

Задержка выглядит большой. Смотрите строку SPEED. Число после fill — это ваш брокер, копир на него не влияет. Число после bus в среднем равно половине poll, это нормальная арифметика доставки.

Копия закрылась, а мастер держит. Так и должно быть в двух случаях: сработал ваш собственный стоп — у вашего брокера своя котировка — или сработало правило из Copy management: lifetime, корзина, расписание, виртуальный стоп. Причина в журнале и в аудит-файле. Хотите, чтобы копия восстанавливалась после своего стопа, — включите Reopen a copy that hit its stop.

Файлы, куда можно заглянуть:

Файл Что внутри Common\Files\TCC\audit_<счёт>.csv Полный журнал с миллисекундами Common\Files\TCC\audit_<счёт>.1.csv Предыдущий журнал — файл переворачивается на 5 МБ Common\Files\TCC\m_<счёт>.bin Снимок книги мастера MQL5\Files\TCC\map_<счёт>.bin Карта копий, локальная для терминала

Карту можно удалить при остановленном советнике — копир пересоберёт её по рынку и ничего не закроет: то, что не удалось сопоставить, станет сиротой и будет ждать вашего решения.

Ограничения — честно

Оба терминала — на одной машине. Сеть между машинами потребовала бы DLL, а Маркет их запрещает.

Сеть между машинами потребовала бы DLL, а Маркет их запрещает. MT4 и MT5 — отдельные покупки. Маркет платформо-специфичен. Мост работает во все стороны, но каждый терминал запускает свою сборку.

Маркет платформо-специфичен. Мост работает во все стороны, но каждый терминал запускает свою сборку. Стоп-лимиты MT5 не копируются — в MT4 такого типа ордеров нет.

— в MT4 такого типа ордеров нет. Неттинговый приёмник должен быть выделен под копир. В неттинге позиция по символу одна на весь счёт, и отличить копию от вашей ручной сделки невозможно в принципе. На неттинге недоступны отложки и весь блок Copy management, а CLOSE COPIES дополнительно ставит копирование на паузу. Режим Self copier на неттинге запрещён.

В неттинге позиция по символу одна на весь счёт, и отличить копию от вашей ручной сделки невозможно в принципе. На неттинге недоступны отложки и весь блок Copy management, а CLOSE COPIES дополнительно ставит копирование на паузу. Режим Self copier на неттинге запрещён. В тестере стратегий копирование не работает — копировать там не с кого. Панель при этом живёт, чтобы можно было посмотреть на продукт.

Попробовать всё это на демо-счёте можно бесплатно и без ограничений по функциям: (демо: установка и первый запуск). Полные версии — в Маркете: (Trade Copier Console — MT5) и (Trade Copier Console — MT4).