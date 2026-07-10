Фундаментальный анализ рынка за 10.07.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:





Материалы последнего заседания ЕЦБ усилили аргументы в пользу евро. Регулятор рассматривал прогноз, при котором инфляция остаётся выше цели и в следующем году даже после почти трёх ожидаемых повышений ставки. Для рынка это означает, что пространство для дальнейшего ужесточения сохраняется, а разница ожиданий между ЕЦБ и ФРС уже не даёт доллару прежнего преимущества.

Американская валюта ослабла после снижения нефтяных котировок и пересмотра вероятности повышения ставки ФРС в июле. При этом устойчивые заявки на пособие и сохраняющиеся инфляционные риски не позволяют полностью исключить более жёсткие решения регулятора. Поэтому рост EURUSD зависит и от того, продолжит ли рынок сокращать ставки на быстрый шаг ФРС.

Экономика еврозоны остаётся чувствительной к дорогой энергии, а представители ЕЦБ отмечают хрупкость перспектив роста. Однако свежая переоценка траектории европейских ставок даёт евро более весомую опору, чем в начале недели. Если ожидания дальнейшего повышения ставки ЕЦБ сохранятся, а доллар не получит нового сильного импульса, базовый сценарий допускает укрепление EURUSD.

Торговая идея: BUY 1.1455, SL 1.1425, TP 1.1545





GBPUSD:





Фунт завершает неделю вблизи максимальных значений за месяц. Его поддерживают положительные реальные ставки и ожидание как минимум одного повышения ставки Банком Англии до конца года. Снижение нефти также важно для Великобритании как крупного импортёра энергии: уменьшение ценового давления улучшает оценку расходов домохозяйств и компаний.

Внутренний фон остаётся неоднозначным. Инвесторы оценивают перспективы роста и будущую бюджетную политику, а неопределённость вокруг состава нового правительства повышает чувствительность фунта к заявлениям. Вместе с тем опасения чрезмерного расширения расходов частично ослабли, поскольку рынок рассчитывает на сохранение бюджетных ограничений. Это даёт британской валюте собственную поддержку.

ФРС сохраняет обеспокоенность инфляцией, однако вероятность повышения ставки уже в июле снизилась, и доллар отступил от недавних максимумов. Такая комбинация позволяет GBPUSD сохранять преимущество, хотя устойчивый рынок труда США ограничивает масштаб движения. При сохранении ожиданий по Банку Англии и спокойной оценке бюджетных рисков идея покупок соответствует текущему фундаментальному фону.

Торговая идея: BUY 1.3445, SL 1.3415, TP 1.3535





USDJPY:





Свежие данные по ценам производителей в Японии усилили аргументы в пользу иены. В июне показатель вырос на 7,1% в годовом выражении при ожидании 6,8%, а стоимость импорта в иенах увеличивалась самыми быстрыми темпами с 2022 года. Ускорение издержек повышает вероятность того, что Банк Японии вновь вернётся к вопросу о ставке.

Регулятор уже предупредил, что компании быстрее переносят подорожание сырья и топлива в конечные цены. После июньского повышения ставки до 1% рынок допускает ещё один шаг до конца года, что постепенно уменьшает преимущество доллара в операциях на разнице процентных ставок. Доходность активов США всё ещё поддерживает американскую валюту, но снижение ожиданий быстрого решения ФРС ослабляет этот фактор.

Слабость иены одновременно увеличивает импортные расходы и сохраняет внимание японских властей к валютному рынку. Риск официальных действий сам по себе не определяет направление, однако теперь он сочетается со свежим инфляционным сигналом и более убедительной основой для дальнейших решений Банка Японии. В этих условиях снижение USDJPY выглядит более устойчивым сценарием, если доллар не получит новой поддержки со стороны данных США.

Торговая идея: SELL 161.45, SL 161.75, TP 160.55





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