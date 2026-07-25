Фундаментальный анализ: экономические данные на неделю 27–31 июля 2026

Глубокий фундаментальный разбор недели для EURUSD, GBPUSD и USDJPY: почему ключом к рынку станет не сама ставка, а срок её удержания.

Предстоящая неделя 27–31 июля 2026 года обещает стать определяющей для мировых финансовых рынков. Главным фокусом внимания участников рынка станет решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке (29 июля). Однако траектория EURUSD и GBPUSD будет определяться не изолированным шагом регулятора, а комплексной оценкой расхождения денежно-кредитной политики (ДКП) крупнейших центральных банков — ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии.

Именно дифференциал процентных ставок и доходности государственных облигаций выступает сейчас ключевым драйвером перераспределения глобального капитала.

Текущий фундаментальный фон

🇺🇸 США: Пауза ФРС и смещение ожиданий по ставкам

После июльских данных по инфляции американская экономика демонстрирует высокую степень устойчивости. Хотя рост цен замедлился по сравнению с пиковыми значениями, инфляция продолжает уверенно располагаться выше целевого уровня ФРС в 2%. Дополнительным фактором риска выступает волатильность на рынке энергоносителей: рост цен на нефть, спровоцированный эскалацией на Ближнем Востоке, создаёт угрозу повторного инфляционного импульса через логистику, топливо и себестоимость производства.

В связи с этим консенсус-прогноз предполагает сохранение ставки ФРС 29 июля без изменений, но с сохранением жесткой («ястребиной») риторики.

Причинно-следственный механизм для доллара США:

Высокая инфляция → Длительное удержание ставок ФРС на пике → Повышенная доходность Treasury Bills/Bonds → Приток глобального капитала в долларовые активы → Укрепление USD → Давление на EURUSD и GBPUSD.

Даже при отсутствии фактического повышения ставки жесткие комментарии Джерома Пауэлла способны обеспечить устойчивый спрос на американскую валюту.

🇪🇺 Еврозона: Пауза ЕЦБ и первые признаки экономического роста

После июньского повышения Европейский центральный банк на заседании 23 июля взял паузу. При этом руководство ЕЦБ четко дало понять: цикл ужесточения не завершен, если энергетический фактор вновь разогреет инфляцию.

Фундаментальной опорой для евро выступает постепенный выход экономики из стагнации. Предварительный индекс деловой активности (PMI) за июль впервые за четыре месяца преодолел отметку 50 пунктов, зафиксировав возвращение к росту, при этом наибольший позитив продемонстрировал промышленный сектор Германии.

Фундаментальная цепочка для евро:

Улучшение деловой активности → Снижение рисков рецессии → Сохранение вероятности шагов ЕЦБ → Рост доходности европейских гособлигаций → Поддержка EURUSD.

Ограничивающий фактор: Пока доходность казначейских облигаций США существенно превосходит аналогичную доходность в Еврозоне, преобладающая часть институционального капитала отдает предпочтение долларовым инструментам. Именно поэтому сильная европейская статистика дает лишь локальный импульс EURUSD.

🇬🇧 Великобритания: Банк Англии перед лицом сервисной инфляции

Британская экономика продолжат сталкиваться с наиболее липкой инфляцией среди стран G7, сосредоточенной в секторе услуг. Дорогие энергоносители усугубляют ситуацию.

Рынок закладывает сохранение жесткой позиции Банка Англии. Однако для GBPUSD определяющим останется сопоставление риторики: если ФРС займет еще более агрессивную позицию, превосходство по доходности останется за долларом.

🇯🇵 Япония: Нормализация политики и риск сворачивания Carry Trade

Сверхмягкая политика Банка Японии долгое время служила источником дешевой ликвидности для операций Carry Trade. Сейчас ситуация меняется: инфляция в Японии устойчиво держится выше 2%, вынуждая регулятор двигаться по пути нормализации. Заседание Банка Японии в конце недели может дать новые сигналы к сужению спреда ставок между США и Японией, что создает предпосылки для возврата капитала в иену.

🛢️ Геополитика и нефтяной фактор

Конфликт на Ближнем Востоке удерживает мировые цены на нефть на повышенных уровнях.

· Для мировой экономики это означает прямое проецирование издержек в потребительскую инфляцию.

· Для валютного рынка это усиливает статус доллара США. В условиях геополитической турбулентности доллар сочетает преимущества высокой доходности и статуса главного защитного актива благодаря беспрецедентной ликвидности рынка Treasuries.





Главные события недели (27–31 июля)

🗓️ 27 июля (Понедельник)

· 15:30 EEST — США: Заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders)

o Преддыдущее: +0,8% м/м | Прогноз: ~ +0,4% | Ожидаемый диапазон: +0,3…+0,6% (Уверенность 70%)

o Суть: Индикатор инвестиционной активности бизнеса. Высокие показатели подтверждают, что корпоративный сектор справляется с текущим уровнем ставок, снижая необходимость их скорого снижения ФРС.

o Вероятная реакция: EURUSD — вниз 📉 | GBPUSD — вниз 📉.

🗓️ 29 июля (Среда) — Кульминация недели

· 21:00 EEST — США: Решение ФРС по процентной ставке и коммюнике FOMC

· 21:30 EEST — Пресс-конференция Джерома Пауэлла

o Прогноз: Сохранение ставки на текущем уровне (Уверенность 85%).

o Суть: Фактическое решение полностью заложено в цены. Основная волатильность развернется вокруг формулировок коммюнике и тональности Пауэлла.

o На что смотрит рынок: Оценка инфляционных рисков от дорогой нефти, трактовка устойчивости рынка труда, сигналы о траектории ставок до конца 2026 года.

o Вероятная реакция: Жесткий тон → Рост доходностей US Treasuries → EURUSD — вниз 📉 | GBPUSD — вниз 📉.

🗓️ 30 июля (Четверг)

· 12:00 EEST — Еврозона: Предварительный ВВП за II квартал

o Суть: Оценка темпов восстановления экономики. Превышение прогнозов поддержит евро, но эффект будет нивелирован американской статистикой.

· 15:30 EEST — США: Предварительный ВВП за II квартал

o Преддыдущее: ~ +2,1% | Прогноз: ~ +2,3% | Ожидаемый диапазон: 2,2–2,4% (Уверенность 75%)

o Суть: Подтверждение устойчивого роста GDP дает ФРС карт-бланш на долгое удержание высоких ставок.

· 15:30 EEST — США: Базовый индекс PCE (Core PCE) и доходы/расходы

o Уверенность 80%

o Суть: Core PCE — предпочитаемый инфляционный таргетинг ФРС. Сохранение высокого значения в сочетании с сильными личными расходами подтвердит жесткий нарратив регулятора.

o Итоговая реакция дня: Базовый сценарий благоприятен для USD. EURUSD — вниз 📉 | GBPUSD — вниз 📉.

🗓️ 31 июля (Пятница)

· 06:00–09:00 EEST — Япония: Решение Банка Японии по ставке

o Суть: Сигналы к сокращению покупки гособлигаций или повышению прогнозов по инфляции снизят привлекательность Carry Trade, оказав локальное давление на USDJPY.

· 12:00 EEST — Еврозона: Предварительная инфляция (Flash CPI)

o Уверенность 75%

o Суть: Если европейская инфляция окажется выше ожиданий, евро получит краткосрочный импульс. Однако среднесрочный тренд останется под контролем доллара.

⚠️ Главный риск для базового сценария

Сочетание двух факторов:

1. Выход неожиданно слабых данных по ВВП США и Core PCE (30 июля);

2. Одновременный сильный рост инфляции в Еврозоне (Flash CPI, 31 июля).

Такой расклад способен спровоцировать масштабную переоценку дифференциала ставок ЕЦБ/ФРС и привести к резкому покрытию коротких позиций по EURUSD.

🎯 Экспертное резюме

Неделя 27–31 июля 2026 года станет серьезной проверкой на прочность для участников рынка, рассчитывающих на скорое смягчение монетарных условий в США. Если жесткая риторика ФРС будет подкреплена сильными данными по ВВП и Core PCE, преимущество американского доллара останется неоспоримым.

Итоговый базовый ориентир на неделю:

· USD: Умеренно-бычий настрой 🐂

· EURUSD: Преимущественно нисходящая динамика 📉

· GBPUSD: Преимущественно нисходящая динамика 📉