Trade Copier Console — бесплатное демо: установка и первый запуск

Это инструкция по установке бесплатной демо-версии Trade Copier Console. Демо — это полный продукт: тот же код, те же настройки, тот же интерфейс, ничего не отключено и срока годности нет. Единственное отличие от купленной версии — тип счёта: демо работает только на демо- и конкурсных счетах. На реальном счёте советник останавливается при инициализации и пишет об этом прямо на графике.

В этом и смысл теста. Копир невозможно оценить в тестере стратегий: копировать там не с кого, и продукт показывает только интерфейс. Единственный способ понять, подходит ли он вам, — поставить его на два демо-счёта в двух терминалах и посмотреть, как он находит второй терминал, как сопоставляет имена символов вашего брокера и с какой задержкой доезжают сделки.





Базовое подключение: роль на источнике; на приёмнике — номер счёта мастера и метод расчёта объёма.

Файлы и ссылки

К статье приложены обе сборки:

(Demo MT5) — TradeCopierConsoleDemo.ex5 для MetaTrader 5

(Demo MT4) — TradeCopierConsoleMT4Demo.ex4 для MetaTrader 4

Копир работает парой: один терминал отдаёт сделки, другой их принимает. Значит, файл нужен в оба терминала — свой на каждую платформу. Мост между платформами работает во все стороны: 5→5, 4→4, 4→5 и 5→4.

Полные версии, без ограничения по типу счёта, — в Маркете:

Панель, все настройки и готовые профили разобраны в (руководстве пользователя). Эта статья — только про установку и первый запуск.

Что понадобится

Что Почему Два терминала на одной машине — ПК или VPS Копир общается через общую папку MetaTrader, а не через сеть. Это ограничение платформы: сетевой обмен потребовал бы DLL, а Маркет их запрещает. Оба терминала под одним пользователем Windows и не в portable-режиме У portable-терминала общая папка своя, и второй терминал его просто не увидит. Два демо-счёта Один терминал = один счёт. Нужны две установки терминала: от разных брокеров или две копии одного и того же терминала в разных папках. Разрешённая алготорговля в обоих терминалах Без неё приёмник не сможет открыть ни одной копии.

Счёт приёмника лучше хеджинговый. Неттинг поддерживается, но там своя специфика — она описана в руководстве и в самой панели.

Шаг 1. Положить файл в папку Experts

В терминале откройте Файл → Открыть каталог данных. Перейдите в MQL5 → Experts (в MetaTrader 4 — MQL4 → Experts). Скопируйте туда скачанный файл: .ex5 для MT5, .ex4 для MT4. Вернитесь в терминал, щёлкните правой кнопкой по «Советники» в Навигаторе и выберите «Обновить». В списке появится TradeCopierConsoleDemo (в MT4 — TradeCopierConsoleMT4Demo).

Компилировать нечего — это готовый советник. Повторите то же самое во втором терминале.

Шаг 2. Терминал-источник

Источник — счёт, чьи сделки вы копируете. Советник ставится на любой один график: символ и таймфрейм значения не имеют, копир работает со всем счётом целиком.

Перетащите советник из Навигатора на график демо-счёта. В окне свойств, вкладка «Общие», поставьте галочку «Разрешить алготорговлю» и нажмите OK. Убедитесь, что кнопка «Алготорговля» («Авто-торговля» в MT4) на панели инструментов зелёная.

Настройка нужна ровно одна:

Настройка Значение Account role Source (send my trades)

Всё остальное на источнике не используется. Источник только публикует свои позиции и не торгует никогда — ни при каких настройках, ни при какой ошибке.





Слева на панели источника — его собственный счёт, сервер и число открытых позиций. Справа — сколько приёмников его слушает: пока приёмник не настроен, там ноль, а таблица RECEIVERS внизу пуста. Номер счёта из левого узла понадобится на следующем шаге.

Шаг 3. Терминал-приёмник

Приёмник — счёт, на который приходят копии. Советник ставится точно так же, на любой один график, но настроек здесь три:

Настройка Значение Account role Receiver (copy trades to this account) Master account numbers (comma separated) номер демо-счёта источника, например 50934471 Lot sizing method Risk a fixed percent of my equity Risk per copy, % of my equity 1.0

Источников может быть несколько — тогда номера перечисляются через запятую, до восьми штук: 50934471, 61200318.

Метод объёма выбран не случайно. Копир переносит не лот, а деньги: у вашего брокера золото может иметь размер контракта 10 против 100 у брокера источника, и «тот же лот» означал бы десятикратный риск. При этой настройке каждая копия рискует одним процентом вашего эквити независимо от того, каким лотом торгует источник.

Шаг 4. Проверить, что связь есть

Через секунду после запуска панель приёмника показывает установившуюся связь — это то состояние, в котором её можно оставить работать. Смотреть надо на пять вещей:

Что Что означает Узлы и линия между ними Номер счёта источника слева, ваш — справа, между ними линия связи с бегущими импульсами. Импульсы идут — снимки доезжают. Статус LIVE Зелёный — источник на связи. Серый и надпись master silent означают, что источник молчит: копии при этом удерживаются, а не закрываются. Строка SIZING Как считается объём копии. Здесь же видно, если метод пришлось поменять на пропорцию из-за отсутствия стопа у источника. Строка SPEED poll — как часто копир смотрит на снимок, bus — сколько сделка ехала по шине, fill — сколько думал ваш брокер над ордером. Третье число обычно самое большое, и это не копир. Таблица Mirror Построчное сличение позиций источника с вашими копиями. Пока сделок нет, список пуст.

Теперь откройте сделку на источнике. Она появится в Mirror, а через долю секунды — на вашем счёте.

Теперь переключитесь на терминал-источник: ваш приёмник появился в его таблице RECEIVERS — счёт, сервер, сколько копий из скольких он держит и с какой задержкой. Так видно обе стороны связи, не переключая настроек.

Если копия не открылась, причина стоит прямо в той строке, где она должна была быть: symbol not found here со списком перебранных имён, spread 42 > 30 pts, not enough margin (need 412, free 180). Копир не отказывает молча.

На этом же шаге стоит проверить главное свойство продукта. Закройте терминал-источник совсем. Копии останутся открытыми, статус станет серым, а Mirror напишет master silent. Отсутствие данных здесь никогда не означает отсутствия позиций — копии закрываются только тогда, когда об этом сказал свежий снимок живого источника.

Что именно ограничивает демо

Только тип счёта. Проверка выполняется при запуске, до того как советник тронет общую папку. На демо- и конкурсном счёте продукт работает полностью. На реальном счёте инициализация останавливается, на графике остаётся строка «This build runs on DEMO accounts only, and this is a real account», та же причина пишется в журнал «Эксперты», и советник не оставляет после себя ничего.

Срока годности нет. Отключённых функций нет. Ограничений по числу сделок, символов и источников нет. Водяного знака на панели нет. Демо и купленная версия говорят на одном протоколе — можно поставить демо на приёмник, пока источником работает уже купленная сборка, и наоборот.

Если что-то пошло не так

Советник не запустился, на графике надпись про DEMO accounts only. Счёт реальный. На нём работает полная версия из Маркета.

Already running on … for this account. Советник уже стоит на другом графике этого же счёта. Ровно один экземпляр на счёт — лишний график можно закрыть. Именно так предотвращаются две самые частые проблемы копиров: «сделка скопировалась несколько раз» и «копии закрываются сами».

Панель живёт, но источника не видно. Проверьте номер счёта в Master account numbers — он должен совпадать с номером из заголовка панели источника. Если номер верен, а источник запущен, значит терминалы пишут в разные общие папки. Общая папка терминала — %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files, работающий источник кладёт туда TCC\m_<номер своего счёта>.bin. Файла нет — терминал запущен в portable-режиме или от другого пользователя Windows; копировать файл руками бессмысленно, терминал нужно переставить.

Источник виден, а копий нет. Смотрите строку в Mirror: причина отказа написана там. Если строки нет вообще — сделку отсекли фильтры. Чаще всего это Copy master positions already open at start: по умолчанию он выключен, и позиции, открытые до запуска копира, не копируются. Откройте новую сделку на источнике.

В MT4 на графике грустный смайлик. Автоторговля выключена — ни один советник в терминале не сделает ничего.

В тестере стратегий ничего не копируется. Так и задумано: копировать там не с кого. Панель при этом живёт, чтобы можно было посмотреть на продукт.

Что дальше

Демо открывает всё, поэтому дальше имеет смысл пройтись по настройкам вместе с (руководством пользователя): восемь методов расчёта объёма, фильтры по символам, магикам и комментариям, отложенные ордера, безубыток и трейлинг на стороне приёмника, дневные лимиты и профиль для проп-счёта, режим Self copier для умножения собственных сделок.

Когда решите запустить копир на реальном счёте, полная версия — в Маркете: (Trade Copier Console — MT5) или (Trade Copier Console — MT4). Она ставится прямо из терминала через Маркет → Купленные → Установить, лицензия привязана к вашему аккаунту MQL5. Настройки задаются заново, а вот карта копий и журнал привязаны к номеру счёта, а не к сборке: если оставить прежний Magic number for copied trades, полная версия подхватит копии, открытые демо, и продолжит ими управлять.