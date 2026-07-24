Online Signal Scanner for Pairs Trading

Signal Scanner for Pairs Trading

Находите лучшие возможности для парного трейдинга раньше других

Signal Scanner for Pairs Trading — это профессиональный инструмент для поиска торговых сигналов на основе статистического анализа валютных пар. Индикатор автоматически сканирует рынок, анализирует десятки независимых комбинаций валютных пар, отслеживает расхождения между ними и мгновенно обнаруживает потенциальные точки входа в сделки по стратегии Pairs Trading и Mean Reversion.

Вместо ручного анализа множества графиков вы получаете готовый список наиболее перспективных торговых возможностей, отсортированных по качеству сигнала.

Автоматическое сканирование рынка

Основные возможности

Индикатор непрерывно анализирует все доступные комбинации валютных пар и в режиме реального времени находит наиболее интересные статистические отклонения.

Анализ 28 основных валютных пар и их комбинаций в количестве 210 пар

Поддерживается полный набор основных валютных пар Forex.

При этом автоматически исключаются комбинации, содержащие общую валюту, что позволяет анализировать только действительно независимые инструменты.

Корреляция Spearman и Pearson

Поддерживаются два метода оценки взаимосвязи между инструментами:

Spearman Rank Correlation

Pearson Correlation

Это позволяет учитывать как линейные, так и нелинейные зависимости между валютными парами.

Анализ стабильности корреляции

Высокая корреляция сама по себе не гарантирует надежность сигнала.

Signal Scanner оценивает не только силу корреляции, но и её стабильность во времени, автоматически разделяя комбинации на категории:

Strong

Medium

Weak

Unstable (Cross Zero)

Это позволяет исключить нестабильные рыночные зависимости.

Контроль расхождения (Spread Monitoring)

Для каждой комбинации рассчитывается статистический спред между двумя валютными парами.

Индикатор постоянно отслеживает:

расширение спреда;

схождение спреда;

вероятность возврата к среднему значению.

Нормализация по волатильности

Расчёты автоматически корректируются с использованием ATR, благодаря чему сигналы остаются сопоставимыми даже для инструментов с различной волатильностью.

Автоматическое обнаружение дивергенций

Индикатор сравнивает текущее расхождение с историческими экстремумами и вычисляет процент отклонения.

Сигнал формируется только после достижения заданного пользователем порога.

Настраиваемый порог срабатывания

Пользователь самостоятельно задаёт минимальное расхождение для появления сигнала.

Например:

25%

50%

75%

Это позволяет адаптировать стратегию под любой стиль торговли.

Автоматический Reverse Mode

Функция Auto Reverse автоматически определяет наиболее правильное направление сравнения инструментов, благодаря чему сигналы становятся более понятными и удобными для анализа.

Интеллектуальная сортировка сигналов

Все найденные комбинации автоматически ранжируются по нескольким параметрам:

процент расхождения;

сила корреляции;

стабильность корреляции;

качество торгового сигнала.

В верхней части списка всегда отображаются наиболее перспективные возможности.

Информационная панель

Каждая строка содержит всю необходимую информацию:

первую валютную пару;

вторую валютную пару;

текущее расхождение (%);

возраст сигнала;

направление;

коэффициент корреляции;

силу корреляции;

статус Reverse.

Это позволяет оценить ситуацию буквально за несколько секунд.

Мгновенные уведомления

При появлении нового сильного сигнала индикатор автоматически отправляет уведомление.

Вы не пропустите важную возможность даже без постоянного наблюдения за графиком.

Интерактивный выбор комбинаций

Достаточно выбрать любую строку списка, чтобы сразу перейти к её детальному анализу и отслеживанию изменения спреда.

Преимущества

✔ Полностью автоматический поиск торговых возможностей.

✔ Одновременный анализ десятков комбинаций валютных пар.

✔ Исключение зависимых инструментов.

✔ Поиск устойчивых статистических закономерностей.

✔ Обнаружение аномальных рыночных расхождений.

✔ Минимизация времени на анализ рынка.

✔ Готовые торговые сигналы в режиме реального времени.

✔ Простая и наглядная визуализация результатов.

Для кого предназначен Signal Scanner

Индикатор идеально подходит для трейдеров, использующих:

Pairs Trading;

Statistical Arbitrage;

Mean Reversion;

Correlation Trading;

Market Neutral Strategies;

количественные (Quant) торговые системы.

Профессиональный инструмент для статистического трейдинга

Signal Scanner for Pairs Trading объединяет статистический анализ, корреляционные исследования, контроль расхождения и автоматическую генерацию сигналов в одном удобном интерфейсе. Индикатор самостоятельно сканирует рынок, оценивает качество каждой комбинации валютных пар и помогает сосредоточиться только на тех возможностях, которые действительно заслуживают внимания. Это значительно сокращает время анализа и позволяет быстрее находить потенциально прибыльные точки входа.













--- Продолжение следует

Загружена версия индикатора 1.06 (1.08.2026)



