Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 24 июля 2026

XAUUSD: SELL 4015.00, SL 4050.00, TP 3927.50

Золото начинает неделю вблизи $4 015 за унцию, оставаясь под давлением из-за роста нефтяных цен и пересмотра ожиданий по ставке ФРС. Удорожание энергии усиливает инфляционные риски, поддерживает доходности США и повышает альтернативную стоимость владения металлом.

Геополитическая напряжённость сохраняет защитный спрос, но пока не компенсирует влияние доллара и ожиданий длительного периода высоких ставок. Если нефтяной шок продолжит поддерживать американские доходности, фундаментальный сценарий допускает дальнейшее снижение XAUUSD.

Торговая идея: SELL 4015.00, SL 4050.00, TP 3927.50









#SP500: SELL 7505, SL 7555, TP 7380

#SP500 входит в неделю после снижения технологического сектора, а рост нефти возвращает опасения по поводу инфляции и стоимости заимствований. Повышение доходностей США способно ограничить оценки компаний, особенно в сегментах, чувствительных к стоимости финансирования.

Крупная отчётность может поддержать индекс, если результаты подтвердят высокие ожидания по прибыли. Однако концентрация рынка и коррекция полупроводниковых компаний повышают уязвимость к разочарованию. При сохранении дорогой нефти и высоких доходностей базовый сценарий остаётся направленным вниз.

Торговая идея: SELL 7505, SL 7555, TP 7380









#BRENT: BUY 90.30, SL 87.80, TP 95.30

Brent начинает неделю выше $90 за баррель после резкого усиления рисков для поставок с Ближнего Востока. Сокращение судоходства через Ормузский пролив и напряжённость вокруг иранских портов повышают вероятность перебоев, поэтому геополитическая премия остаётся главным драйвером рынка.

Рост уже оказался значительным, что повышает риск коррекции при признаках деэскалации или нормализации перевозок. Тем не менее ограниченная пропускная активность и низкие запасы сохраняют фундаментальную поддержку нефти. Пока риски поставок не ослабнут, приоритет остаётся за осторожным сценарием роста #BRENT.

Торговая идея: BUY 90.30, SL 87.80, TP 95.30





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