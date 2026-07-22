Funded Gold: вторая сделка 22 июля на XAUUSD

Такой формат позволяет следить не только за конечным результатом, но и за тем, как он формируется: сколько позиций открывает советник, как проходят отдельные сделки и как меняется общая статистика после прибыльных и убыточных результатов.
Актуальную работу Funded Gold можно отслеживать через открытый сигнал MQL5:
|Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site+Profile+Seller
Страница Funded Gold и демо-версия:
Вторая сделка Funded Gold от 22 июля
22 июля Funded Gold открыл вторую за день позицию по XAUUSD на таймфрейме H1.
Основные данные сделки:
- Инструмент: XAUUSD
- Таймфрейм: H1
- Направление: BUY
- Результат: +$4,868.89
Позиция была открыта и закрыта советником полностью автоматически. Funded Gold самостоятельно определил условия для входа, рассчитал торговый объём и сопровождал сделку в соответствии с заложенным алгоритмом.
Ручное вмешательство в открытие или закрытие позиции не использовалось.
Как проверить результаты
За актуальной торговлей Funded Gold можно наблюдать через открытый сигнал MQL5. На странице доступны история счёта, новые сделки и основные показатели работы советника:
|Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site+Profile+Seller
Также работу Funded Gold можно самостоятельно проверить в тестере стратегий MetaTrader 5. Для этого необходимо скачать демо-версию советника, выбрать XAUUSD, установить таймфрейм H1 и запустить тестирование за интересующий период.
Результаты у разных брокеров могут отличаться из-за котировок, спреда, времени торгового сервера и особенностей исполнения ордеров.
Страница Funded Gold и демо-версия:
Итог
Вторая сделка Funded Gold от 22 июля завершилась с результатом +$4,868.89. Всего за день советник открыл две прибыльные позиции, общий результат которых составил +$10,759.39.
Каждая следующая закрытая сделка будет публиковаться отдельно. После завершения торговой недели выйдет общий обзор со всеми позициями и итоговой статистикой Funded Gold.
Представленные результаты относятся к прошлой работе советника и не гарантируют аналогичной доходности в будущем.