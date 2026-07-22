Funded Gold: вторая сделка 22 июля на XAUUSD

Приветствую на очередном обзоре сделки советника Funded Gold.

Для более прозрачного отображения работы советника я буду публиковать каждую позицию после её закрытия. В конце каждой торговой недели также будет выходить общий обзор, где будут собраны все сделки и итоговая статистика за выбранный период .

Такой формат позволяет следить не только за конечным результатом, но и за тем, как он формируется: сколько позиций открывает советник, как проходят отдельные сделки и как меняется общая статистика после прибыльных и убыточных результатов.

Актуальную работу Funded Gold можно отслеживать через открытый сигнал MQL5:

Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site +Profile+Seller



Страница Funded Gold и демо-версия:

Вторая сделка Funded Gold от 22 июля

22 июля Funded Gold открыл вторую за день позицию по XAUUSD на таймфрейме H1.

Основные данные сделки:

Инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: H1

Направление: BUY

Результат: +$4,868.89





Позиция была открыта и закрыта советником полностью автоматически. Funded Gold самостоятельно определил условия для входа, рассчитал торговый объём и сопровождал сделку в соответствии с заложенным алгоритмом.

Ручное вмешательство в открытие или закрытие позиции не использовалось.

Как проверить результаты

За актуальной торговлей Funded Gold можно наблюдать через открытый сигнал MQL5. На странице доступны история счёта, новые сделки и основные показатели работы советника:

Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site +Profile+Seller



Также работу Funded Gold можно самостоятельно проверить в тестере стратегий MetaTrader 5. Для этого необходимо скачать демо-версию советника, выбрать XAUUSD, установить таймфрейм H1 и запустить тестирование за интересующий период.

Результаты у разных брокеров могут отличаться из-за котировок, спреда, времени торгового сервера и особенностей исполнения ордеров.

Страница Funded Gold и демо-версия:

Итог

Вторая сделка Funded Gold от 22 июля завершилась с результатом +$4,868.89. Всего за день советник открыл две прибыльные позиции, общий результат которых составил +$10,759.39.

Каждая следующая закрытая сделка будет публиковаться отдельно. После завершения торговой недели выйдет общий обзор со всеми позициями и итоговой статистикой Funded Gold.

Представленные результаты относятся к прошлой работе советника и не гарантируют аналогичной доходности в будущем.



