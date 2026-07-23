Волновой анализ рынка за 23.07.2026 BTCUSD

BTCUSD: BUY 66850, SL 65400, TP 74000.

По биткоину волновая картина в целом остается без изменений. В течении минувшего торгового дня, покупателями была предпринята попытка продолжить свое медленное но верное продвижение вверх. Но они осуществить это не удалось





Движение приостановилось, а затем произошел незначительный откат. На этом пока все и закончилось. В ближайшее время биткоин, очевидно, попытается возобновить свои попытки роста, тем более что ситуация этому располагает.





По-прежнему в дальнейшем ожидается рост в рамках развития волны 3 восходящего импульса, поэтому покупки выглядят наиболее перспективным торговым решением.





Инвестиционная идея: BUY 66850, SL 65400, TP 74000.

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