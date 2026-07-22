Нефть, иена и #NQ100: три сигнала роста волатильности

Финансовые рынки получили сразу несколько поводов для усиления волатильности. Нефть #Brent приблизилась к многонедельным максимумам, японская иена опустилась до минимальных значений за несколько десятилетий, а технологический сектор США готовится к публикации отчётности крупнейших компаний.

Несмотря на различия между инструментами, события объединяет одна тема — изменение ожиданий по инфляции, процентным ставкам и спросу на рисковые активы.

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#Brent: рынок оценивает риски поставок

Нефть Brent поднялась в район $95 за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительное давление на рынок оказывают угрозы судоходству в Красном море и снижение активности в районе Ормузского пролива.

Новые перебои способны увеличить сроки и стоимость транспортировки нефти. В случае дальнейшего ухудшения ситуации Brent может приблизиться к отметке $100. Ослабление геополитической напряжённости, напротив, приведёт к сокращению премии за риск.

USDJPY: вероятность интервенции растёт

Пара USDJPY поднималась выше 163, обновив максимум примерно за 40 лет. Японские власти уже заявили о готовности принять меры против чрезмерного ослабления национальной валюты.

На иену давит значительная разница между процентными ставками США и Японии. Ситуацию осложняет подорожание нефти: слабая валюта увеличивает стоимость импортных энергоносителей и поддерживает инфляцию.

Риск валютной интервенции повышается, поэтому движения USDJPY могут стать особенно резкими. Однако без изменения политики Банка Японии эффект возможного вмешательства может оказаться временным.

#NQ100: технологический сектор перед проверкой

Индекс #NQ100 ожидает квартальных результатов крупнейших технологических компаний. В центре внимания находятся показатели прибыли, расходы на искусственный интеллект и прогнозы дальнейшего роста.

Сильная отчётность способна вернуть спрос на акции технологического сектора. Разочаровывающие результаты или рост капитальных расходов без сопоставимого увеличения прибыли могут вызвать новую волну продаж.

Дополнительным риском остаётся рост доходности американских облигаций. Дорогая нефть поддерживает инфляционные ожидания и может отсрочить смягчение политики ФРС, что традиционно оказывает давление на акции роста.

Что ждать дальше?

#Brent, USDJPY и #NQ100 находятся вблизи важных рыночных уровней. Дальнейшее направление будет зависеть от ситуации с поставками нефти, действий японских властей и результатов технологических компаний.

По мнению аналитиков FreshForex, сочетание геополитических рисков, высоких процентных ставок и корпоративной отчётности может сохранить повышенную волатильность на сырьевом, валютном и фондовом рынках. Следите за рынком вместе с нами и зарабатывайте на движении!

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