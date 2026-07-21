$GBPUSD W1 — SWING TRADING
Аналитика и прогнозы

$GBPUSD W1 — SWING TRADING

21 июля 2026, 06:48
Ruslan Kuchma
Ruslan Kuchma
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Технический анализ Форекс на 21.07.2026

 

#GBPUSD #TechnicalAnalysis

GBPUSD W1

 

Зона поддержки: 1.3145 – 1.30200.

Зона сопротивления: 1.3865 – 1.3770.

 

Курс GBPUSD отбился от high предыдущей недели 1.35100. Я вижу возможность зайти на продажу GBPUSD после ретеста уровня 1.35100.

Поскольку чёткого тренда на W1 GBPUSD не наблюдается, поэтому я предпочитаю работать в обе стороны по стратегии swing trading.

 

Мой торговый план:

Продавать GBPUSD от уровней недельных: 1.35100 и 1.35500. Охоту за деньгами веду по D1.


Сценарии:

А) Сегодня ожидаю закрытия дня. Если курс GBPUSD не заденет уровень 1.35100, то я буду думать, куда ближе перенести отложенные ордера на продажу.

Б) Завтра-послезавтра продолжаю охоту на Sell GBPUSD, пока не наберу рабочий объём.

В) Если сегодня отложенный ордер на продажу GBPUSD сработает, тогда сопровождаю открытую позицию по D1 с предварительной целью – low предыдущей недели 1.33400. Цель (TP) я изменю, если увижу на D1 «затухание» нисходящего движения курса GBPUSD.

 

Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.


##forex #форекс #GBPUSD #TechnicalAnalysis