$GBPUSD W1 — SWING TRADING

Технический анализ Форекс на 21.07.2026
GBPUSD W1
Зона поддержки: 1.3145 – 1.30200.
Зона сопротивления: 1.3865 – 1.3770.
Курс GBPUSD отбился от high предыдущей недели 1.35100. Я вижу возможность зайти на продажу GBPUSD после ретеста уровня 1.35100.
Поскольку чёткого тренда на W1 GBPUSD не наблюдается, поэтому я предпочитаю работать в обе стороны по стратегии swing trading.
Мой торговый план:
Продавать GBPUSD от уровней недельных: 1.35100 и 1.35500. Охоту за деньгами веду по D1.
Сценарии:
А) Сегодня ожидаю закрытия дня. Если курс GBPUSD не заденет уровень 1.35100, то я буду думать, куда ближе перенести отложенные ордера на продажу.
Б) Завтра-послезавтра продолжаю охоту на Sell GBPUSD, пока не наберу рабочий объём.
В) Если сегодня отложенный ордер на продажу GBPUSD сработает, тогда сопровождаю открытую позицию по D1 с предварительной целью – low предыдущей недели 1.33400. Цель (TP) я изменю, если увижу на D1 «затухание» нисходящего движения курса GBPUSD.
Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.