$GBPUSD W1 — SWING TRADING

Технический анализ Форекс на 21.07.2026





GBPUSD W1

Зона поддержки: 1.3145 – 1.30200.

Зона сопротивления: 1.3865 – 1.3770.

Курс GBPUSD отбился от high предыдущей недели 1.35100. Я вижу возможность зайти на продажу GBPUSD после ретеста уровня 1.35100.

Поскольку чёткого тренда на W1 GBPUSD не наблюдается, поэтому я предпочитаю работать в обе стороны по стратегии swing trading.

Мой торговый план:

Продавать GBPUSD от уровней недельных: 1.35100 и 1.35500. Охоту за деньгами веду по D1.





Сценарии:

А) Сегодня ожидаю закрытия дня. Если курс GBPUSD не заденет уровень 1.35100, то я буду думать, куда ближе перенести отложенные ордера на продажу.

Б) Завтра-послезавтра продолжаю охоту на Sell GBPUSD, пока не наберу рабочий объём.

В) Если сегодня отложенный ордер на продажу GBPUSD сработает, тогда сопровождаю открытую позицию по D1 с предварительной целью – low предыдущей недели 1.33400. Цель (TP) я изменю, если увижу на D1 «затухание» нисходящего движения курса GBPUSD.

Дисклеймер: Публикация носит исключительно информационный характер, не является финансовой консультацией и связана с высоким риском потери капитала.