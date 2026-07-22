Funded Gold: сделка 22 июля на XAUUSD

Приветствую на новом обзоре сделки советника Funded Gold.

Для более прозрачного отображения работы советника я буду публиковать каждую позицию после её закрытия. В конце каждой торговой недели также будет выходить общий обзор, в котором можно будет увидеть полную статистику за период и проверить все сделки отдельно.

Такой формат позволит наблюдать не только за итоговой прибылью, но и за тем, как формируется результат Funded Gold: сколько сделок открывает советник, как часто появляются торговые ситуации и как меняется общая статистика после прибыльных и убыточных позиций.

Актуальную работу Funded Gold можно отслеживать через открытый сигнал MQL5:

Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site +Profile+Seller



Страница советника и демо-версия:

Сделка Funded Gold от 22 июля

22 июля Funded Gold открыл новую позицию по XAUUSD на таймфрейме H1.

Основные данные сделки:

Инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: H1

Направление: BUY

Результат: +$5,890.50





Сделка была открыта и закрыта советником автоматически. Ручное вмешательство в поиск точки входа, расчёт торгового объёма и сопровождение позиции не использовалось.

После открытия сделки Funded Gold самостоятельно управлял позицией в соответствии с заложенной торговой логикой. В результате позиция завершилась с положительным итогом.

Как проверить работу советника

За актуальной торговлей Funded Gold можно наблюдать через MQL5 Signal. На странице доступны история счёта, новые позиции и изменение основных показателей:

Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site +Profile+Seller



Также советник можно проверить самостоятельно в тестере стратегий MetaTrader 5. Для этого необходимо скачать демо-версию Funded Gold, выбрать XAUUSD, установить таймфрейм H1 и запустить тестирование за интересующий период.

Результаты у разных брокеров могут отличаться из-за котировок, спреда, времени сервера и особенностей исполнения ордеров.

Итог

Сделка Funded Gold от 22 июля завершилась с результатом +$5,890.50.

Далее каждая закрытая позиция советника будет публиковаться отдельно. После окончания недели выйдет общий отчёт, в котором будут собраны все сделки и итоговая статистика Funded Gold за торговый период.

Представленные результаты относятся к прошлой работе советника и не гарантируют аналогичной доходности в будущем.