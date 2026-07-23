News Filter For EAs Инструкция

News Filter for EAs — руководство пользователя

Новостной фильтр для всех советников терминала. На время выхода новостей панель убирает советники с графиков, чтобы во всплеске волатильности они не открывали лишних ордеров, не набрали проскальзывание и не начали сбоить на разъехавшемся спреде. Можно отключать все советники или выбранные отдельные. Позиции и отложенные ордера обрабатываются по вашим правилам, а после окончания новостного окна панель возвращает всё на место и проверяет, что каждый советник вернулся с теми же входными параметрами.

Смысл — защитить счёт, а не советник: в те минуты, когда рынок ведёт себя непредсказуемо, робот просто не торгует.

Одна панель на одном графике обслуживает весь терминал — вспомогательные скрипты на защищаемые графики вешать не нужно.

Содержание

Установка и первый запускКак устроена защита

Вкладка Overview

Вкладка News

Настройки

Профили

Пресеты

Разметка на графиках

Свои события

Уведомления и журнал

Параметры советника

Версия для MetaTrader 4

Частые вопросы

Установка и первый запуск

Продукт распространяется только через MQL5 Market — устанавливать и обновлять его вручную не нужно.

Купите или скачайте продукт на его странице в Маркете. В терминале он появится в окне Навигатор → Советники → Market. Терминал должен быть залогинен в аккаунт MQL5, с которого сделана покупка (Сервис → Настройки → Сообщество). Перетащите советник на любой один график. Второй экземпляр не нужен: панель сама находит остальные графики. Включите кнопку Algo Trading в панели инструментов терминала. Если источником новостей будет Forex Factory (по умолчанию), разрешите загрузку: Сервис → Настройки → Советники → Разрешить WebRequest для перечисленных URL, добавьте https://nfs.faireconomy.media . Встроенный календарь MT5 настройки не требует, но зависит от того, отдаёт ли его ваш брокер. Убедитесь, что у защищаемых советников разрешена торговля. Панель возвращает советник ровно в том состоянии, в каком сняла: если разрешение было выключено, выключенным оно и вернётся.

Обновления приходят через терминал: когда выходит новая версия, Маркет сообщает об этом в Навигаторе, обновление ставится в один клик. Настройки, профили и назначения графиков при этом сохраняются.

Бесплатная демо-версия со страницы продукта работает только на демо-счетах: на реальном счёте инициализация прерывается с соответствующим сообщением. Купленная версия ограничений по типу счёта не имеет.

После запуска панель регистрирует все открытые графики и пишет в журнал Эксперты, какой советник обнаружен на каждом. Свой график и другие копии продукта она исключает автоматически.

Первая загрузка календаря происходит не в момент инициализации, а на первом тике таймера: панель рисуется мгновенно, и пока данных нет, в шапке честно написано waiting for calendar data .

Как устроена защита

Для каждого графика панель следит за ближайшим отобранным событием. За заданное число минут до релиза она:

сохраняет снимок графика — шаблон со всеми настройками советника и его входными параметрами; снимает советник с графика (график остаётся, уходит только советник); выполняет действия с позициями и отложенными ордерами по вашим правилам.

После окончания окна — в обратном порядке:

восстанавливает ордера (закрытые позиции переоткрываются тем же объёмом, удалённые отложки возвращаются с теми же ценами, снятые SL/TP ставятся назад); возвращает советник из снимка; сверяет имя советника и все его входные параметры со снимком. При любом расхождении — громкий алерт.

Несколько особенностей, за которые продукт и делался:

Окна склеиваются. Если события идут подряд и их окна перекрываются, защита не «моргает»: советник снимается один раз и возвращается после последнего события.

Если события идут подряд и их окна перекрываются, защита не «моргает»: советник снимается один раз и возвращается после последнего события. Возврат никогда не сдаётся молча. Если применить шаблон не удалось, панель повторяет попытки (число задаётся параметром EA reattach attempts ), затем переходит в состояние FAILED , продолжает пробовать каждую минуту и раз в 5 минут поднимает алерт. Под шапкой панели появляется красная строка EA not restored on <символ> - retrying .

Если применить шаблон не удалось, панель повторяет попытки (число задаётся параметром EA reattach attempts ), затем переходит в состояние FAILED , продолжает пробовать каждую минуту и раз в 5 минут поднимает алерт. Под шапкой панели появляется красная строка EA not restored on <символ> - retrying . Переживает перезапуск. Состояние хранится на диске. Если терминал был перезапущен или упал посреди окна, панель после старта сама вернёт снятые советники и ордера.

Состояние хранится на диске. Если терминал был перезапущен или упал посреди окна, панель после старта сама вернёт снятые советники и ордера. Снятие панели = немедленный возврат. Если удалить панель с графика посреди окна защиты, она сразу вернёт всё, что тронула.

Если удалить панель с графика посреди окна защиты, она сразу вернёт всё, что тронула. Графики без советников тоже защищаются — только по ордерам: снимать с них нечего.

Действия с ордерами затрагивают только сделки по символу защищаемого графика и только те, что прошли фильтры magic number и комментария.

Вкладка Overview





Главный экран: что будет дальше, когда начнётся защита и в каком состоянии каждый график.

№ Элемент 1 Главный выключатель. ARMED — защита включена для всего терминала, OFF — выключена везде. 2 Шестерёнка — вход в Setup. Повторный клик возвращает на Overview. 3 Свернуть панель в мини-бар. 4 Ближайшее отобранное событие: заголовок, валюта, важность, серверное время, обратный отсчёт и минута, с которой начнётся защита. Во время активного окна блок становится янтарным и показывает, сколько графиков накрыто и когда произойдёт восстановление. 5 Таймлайн ближайших 8 часов: метка на каждое отобранное событие (высота и цвет — важность), затенённая зона — окно защиты, яркая линия — текущий момент. 6 Тумблер графика: защищать этот график или нет. 7 Советник, найденный на графике, и назначенный ему профиль правил. У графика без советника здесь manual . 8 Состояние: ARMED (ждёт), PROTECTED (советник снят, идёт окно), RESTORING , FAILED , OFF . 9 Время ближайшего события для этого графика — или момент окончания окна, пока график защищён. 10 График, на котором стоит сама панель, исключён автоматически и никогда не трогается. 11 apply to all — включить защиту сразу на всех графиках. 12 Preview next event — репетиция ближайшего события в журнале Эксперты: какие графики попадут под защиту, с какими окнами, что произойдёт с каждой позицией и каждым отложенным ордером. Способ проверить настройки, не дожидаясь реального релиза. 13 Источник календаря и возраст последнего успешного обновления. 14 Мини-бар: обратный отсчёт, статус и число графиков. Перетаскивается мышью; разворачивает панель только кнопка «+» справа (иначе перетащить полосу было бы невозможно).

Список графиков листается колесом мыши и полосой прокрутки. Саму панель можно перетащить за любое место шапки, кроме трёх кнопок в ней. Положение, активная вкладка и свёрнутость переживают перезапуск терминала и смену таймфрейма.

Вкладка News





Список событий недели с сегодняшнего дня, сгруппированный по дням. Показывает ровно то, что реально попадёт под защиту: событие видно тогда, когда его выбрал хотя бы один включённый график по своим правилам.

№ Элемент 1 AUTO — каждый график фильтрует события по валютам своего символа (для XAUUSD и прочих неклассических инструментов — USD). Клик по любой валютной пилюле выходит из AUTO и переводит фильтр в ручной список. 2 Валютные пилюли: подсвечена — валюта входит в фильтр. 3 Фильтры важности. Приглушённый чип — этот уровень не защищается. 4 Сколько событий отобрано из всех, что пришли из календаря за неделю. 5 Заголовок дня, серверное время. Прошедшие события приглушены. 6 Строка события: время, полоска важности, валюта, заголовок и итоговое окно защиты — минут до и минут после. 7 Подсвеченная строка — та, по которой вы кликнули. 8 Строка деталей: предыдущее значение, прогноз и число графиков, которые это событие накроет. 9 Add custom event — своё событие (см. ).

Переключение пилюль и чипов на этой вкладке меняет правила по умолчанию (Panel defaults), а не профиль, выбранный в Setup.

Настройки (Setup)





Setup открывается шестерёнкой в шапке и разбит на три суб-таба. SELECTION и ORDERS содержат правила (их можно переключать между Panel defaults и профилем), GENERAL — общие настройки панели.

№ Элемент 1 Setup открывается шестерёнкой; пока вы в нём, обе основные вкладки погашены. 2 Три суб-таба: SELECTION , ORDERS , GENERAL . 3 Editing — что вы сейчас редактируете: Panel defaults или именованный профиль. Всё, что ниже на этом суб-табе, относится к выбранной цели. 4 Apply to charts... — попап со списком графиков и галочками: отметьте нужные и нажмите Apply . Кнопки all / none отмечают всё и снимают всё. 5 Уровни важности со своими окнами: минут до и минут после релиза. Выключенный уровень не защищается вовсе. 6 Оба числовых столбца — минуты: левый «до», правый «после». 7 Ключевые слова через + (например NFP+FOMC+Rate Decision ) со своим — обычно более широким — окном. Событие с таким словом в заголовке защищается, даже если его уровень важности выключен. 8 Режим валют: Auto: chart's own , Manual list (список появляется справа), All currencies . 9 Что сделать с открытыми позициями перед окном: ничего, закрыть, перенести SL в безубыток, передвинуть SL/TP на заданное число пунктов, снять SL и TP. Галочка restore возвращает всё после новости. 10 split даёт убыточным позициям отдельное действие; граница — порог threshold в валюте счёта (позиции с прибылью ниже порога считаются убыточными). 11 Отложенные ордера: оставить или удалить, с такой же галочкой восстановления. 12 Фильтры: magic number ( All magics / Only listed / Except listed + список через запятую) и подстрока комментария. Пустые фильтры — панель работает со всеми сделками по символу графика. 13 Где рисовать события: только на графике панели (по умолчанию), только на защищаемых, на тех и других, нигде. 14 Источник календаря (Forex Factory или встроенный календарь MT5) и период обновления в минутах. 15 Предупреждение за N минут до события и каналы уведомлений: Popup , Push , Email . 16 Пресеты — снимок всей панели целиком.

Числа и текстовые поля применяются по нажатию Enter или при уходе фокуса из поля. Любое изменение сразу сохраняется на диск.

Расстояния в пунктах для действия Move SL/TP by points задаются во входных параметрах советника ( Positions: new SL/TP, points from price и такие же для убыточных позиций), в панели их нет.

Профили

Профиль — это именованный набор правил (отбор событий + действия с ордерами), который можно назначить конкретным графикам. Графики без назначенного профиля работают по Panel defaults.

+ New создаёт профиль, копируя в него правила текущей цели редактирования.

Name переименовывает выбранный профиль; назначения графиков переезжают на новое имя автоматически.

переименовывает выбранный профиль; назначения графиков переезжают на новое имя автоматически. Delete удаляет профиль, а его графики возвращает на Panel defaults.

Apply to charts... назначает профиль отмеченным графикам. Снятая галочка снимает только этот профиль — чужие назначения не трогаются.

Назначенный профиль виден в таблице Overview рядом с именем советника. Типичная схема: широкие окна и жёсткие действия для агрессивных скальперских советников, щадящий набор только под High-события — для долгосрочных.

Пресеты

Секция PRESETS внизу суб-таба GENERAL сохраняет снимок всей панели: правила по умолчанию, все профили и назначения графиков. Введите имя и нажмите Save ; чтобы вернуться к сохранённому состоянию, выберите пресет в списке и нажмите Load . Del удаляет пресет.

Удобно держать «обычную неделю» и «неделю NFP» как два пресета и переключаться одним кликом.

Разметка на графиках

Панель может рисовать события прямо на ценовых графиках: вертикальная линия в цвет важности (High — сплошная, Medium и Low — пунктир) и затенённая зона окна защиты.

События одной минуты схлопываются в одну линию с короткой подписью ЧЧ:ММ ВАЛЮТА +N . Полные заголовки — во всплывающей подсказке линии; у зоны окна подсказка News protection window .

Прошедшие события приглушаются.

Где рисовать, задаёт параметр Draw events on . По умолчанию — только на графике панели , чтобы линии не появлялись «непонятно откуда» на чужих графиках.

, чтобы линии не появлялись «непонятно откуда» на чужих графиках. Затенение зоны отключается отдельной галочкой.

При снятии панели вся разметка удаляется со всех графиков.

Свои события

Кнопка Add custom event на вкладке News добавляет собственное событие: время (серверное), валюта, важность, заголовок. Своё событие участвует в защите наравне с календарными — удобно для внеплановых заседаний, выходных гэпов или моментов, когда вас не будет за терминалом.

События хранятся в файле MQL5\Files\NewsFilterEAs\custom_events.txt , его можно редактировать вручную:

# строки, начинающиеся с #, игнорируются 2026.07.24 21:00|USD|High|Weekend gap guard 2026.07.27 10:30|EUR|Medium|Своё событие

Формат строки: гггг.мм.дд чч:мм|ВАЛЮТА|High|Заголовок . Важность — High , Medium , Low . Время — серверное. Панель замечает изменение файла и подхватывает его без перезапуска; битые строки просто пропускаются.

Уведомления и журнал

Все действия панель пишет в журнал Эксперты с префиксом [NewsFilter] : открытие и закрытие окна, снятие и возврат советника, каждое действие с ордерами, результаты восстановления.

Обычные сообщения дублируются в те каналы, что включены галочками ( Popup , Push , Email ). Аварийные сообщения ( ALARM ) всегда показываются алертом, независимо от настроек — график, оставшийся без советника, не должен пройти незамеченным.

Отдельно работает предупреждение перед событием: галочка Alert и число минут в суб-табе GENERAL .

Параметры советника

Входные параметры — это стартовые значения. Дальше панель хранит свои настройки сама и переживает перезапуск; если нажать OK в окне свойств советника, применяются значения из этого окна (что видите — то и применилось), а профили и назначения графиков всегда подгружаются из сохранённых.

General

Параметр По умолчанию Что делает Protect all open charts true Главный выключатель (пилюля ARMED ). News source Forex Factory Источник календаря: Forex Factory (web) или встроенный календарь MT5. Calendar refresh, minutes 60 Период обновления календаря.

News selection

Параметр По умолчанию Что делает Filter high / medium / low impact news true / true / false Какие уровни важности защищать. High impact: minutes before / after 20 / 30 Окно для High. Medium impact: minutes before / after 15 / 15 Окно для Medium. Low impact: minutes before / after 5 / 5 Окно для Low. Special keywords (FOMC+NFP) пусто Ключевые слова через + . Keyword news: minutes before / after 60 / 60 Окно для событий по ключевым словам. Currency selection Auto Auto (валюты символа), ручной список или все валюты. Manual currency list USD,EUR Список для ручного режима.

Order management

Параметр По умолчанию Что делает Positions: action before news Do nothing Действие с позициями перед окном. Positions: new SL / TP, points from price 0 / 0 Расстояния для действия «Move SL/TP by points» (0 — не трогать эту сторону). Positions: restore after news true Вернуть позиции после окна. Losing positions: separate action false Отдельное правило для убыточных. Profit threshold, account currency 0.0 Граница «прибыльная / убыточная». Losers: action / SL / TP / restore Close, 0, 0, true Правило для убыточных позиций. Pending orders: action before news Keep Оставить или удалить отложенные ордера. Pending orders: restore after news true Вернуть удалённые отложки. Magic number filter Any magic Все, только перечисленные или все кроме перечисленных. Magic list (123,456) пусто Список magic number через запятую. Comment contains (empty = any) пусто Подстрока комментария сделки.

Reliability

Параметр По умолчанию Что делает EA reattach attempts 5 Сколько раз пробовать вернуть советник, прежде чем перейти в FAILED (в этом состоянии попытки продолжаются с алертами).

Chart drawing

Параметр По умолчанию Что делает Draw news events on This chart only Где рисовать линии событий. Shade protection window true Затенять зону окна.

Notifications

Параметр По умолчанию Что делает Alert popups / Push notifications / Email notifications false Каналы уведомлений. Alert before event false Предупреждать заранее. Alert lead, minutes 15 За сколько минут предупреждать.

Visual

Параметр По умолчанию Что делает Color scheme Slate Minimal Шесть схем: Slate Minimal, Graphite Steel, Pearl (светлая), Round Arctic, Amber Dark, Nightfall Violet. UI scale 100 % 100 / 125 / 150 % — под мониторы с высоким разрешением. Font family / Font size Calibri / 9 Шрифт панели. Указывайте шрифт, установленный в системе. Panel X / Y 16 / 16 Стартовое положение панели в пикселях от левого верхнего угла.

Версия для MetaTrader 4

Для MetaTrader 4 в Маркете есть отдельный продукт с тем же интерфейсом и той же логикой (покупка версии для MT5 не даёт версию для MT4 — это две разные позиции Маркета). Отличия:

источник новостей один — Forex Factory (встроенного календаря в MT4 нет);

списки не листаются колесом мыши: используйте стрелки полосы прокрутки и перетаскивание ползунка;

порог для правила убыточных позиций считается по прибыли позиции с учётом комиссии и свопа;

у ECN-брокеров, отклоняющих SL/TP прямо в приказе, восстановление позиции выполняется в два шага (открытие и немедленная установка стопов), о неудаче панель сообщает предупреждением в журнале.

Частые вопросы

Работает ли продукт в тестере стратегий? Нет: новости живые, а других графиков в тестере не существует. В тестере панель запускается в режиме превью интерфейса. Проверять логику удобнее кнопкой Preview next event и своим событием, добавленным на пару минут вперёд.

Вернётся ли советник с теми же настройками? Да, и это проверяется. Панель сверяет имя советника и каждый его входной параметр со снимком и поднимает алерт при малейшем расхождении. Разрешение на торговлю тоже консервируется в снимке.

Что будет, если закрыть график, пока его советник снят? Панель сообщит об этом алертом, а снимок останется в MQL5\Files\NewsFilterEAs\ — советник можно вернуть вручную, применив шаблон.

Что будет, если снять саму панель посреди окна защиты? Она немедленно вернёт всё, что сняла: и советники, и закрытые ордера.

Нужна ли панель на каждом графике? Нет. Одного экземпляра достаточно для всего терминала. Если запустить второй, он тоже будет исключён из защиты как копия продукта.

Почему панель не реагирует на новость? Проверьте журнал Эксперты. Типичные причины: не добавлен URL для WebRequest, брокер не отдаёт календарь MT5, событие отфильтровано по важности или валюте, у графика выключен тумблер, или выключен главный ARMED . При сбое источника панель продолжает работать по последнему успешно загруженному календарю и никогда не снимает защиту молча.

Какое время использует панель? Серверное время брокера — то же, что на графиках. Время в списке News и на таймлайне уже пересчитано, ничего складывать не нужно.

Что если на одном символе открыто несколько графиков? Действия с ордерами выполняет каждый защищаемый график по своему символу. Если два графика одного символа защищаются по разным правилам, действия применяются от обоих — это стоит учитывать при настройке профилей.