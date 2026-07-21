Маржинальный анализ рынка за 21.07.2026 #NQ100

#NQ100: SELL 28510.3-28787.8, TP1-28232.8, TP2-27126.3.

Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 29450.0–29600.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов.



Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 29460.0–29560.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов.





Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.07.2026.





Котировка нижней границы зоны 1/4 – 28510.3.





Котировка нижней границы зоны 1/2 – 28787.8.





Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.07.2026–28232.8.





Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ – 27126.3.



Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.





Sell: 28510.3-28787.8, Take Profit 1-28232.8, Take Profit 2-27126.3. Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку! Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте



