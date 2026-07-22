100% прибыли за полтора месяца — оцените этого Форекс-робота.

0
30
Всем привет!
Мой торговый робот для Forex принес 100% прибыли за полтора месяца при стартовом балансе 1000 долларов. Версия для MT4 уже показала этот результат, а версии для MT5, возможно, потребуется немного больше времени. Пожалуйста, войдите в мобильные приложения MT4 и MT5 и понаблюдайте за ходом торгов в течение ближайших недель.
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MT4 SERVER : ICMarketsSC-Demo01
Login : 12751997
Password : ForxAnalytics@2026
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MT5 SERVER : ICMarketsSC-Demo
Login : 52893737
Password : ForxAnalytics@2026
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Этот форекс-робот стоимостью 30 долларов будет выпущен вскоре после обновления.
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