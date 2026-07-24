METEORA - СКОРО НА MQL5
Торговые системы

METEORA - СКОРО НА MQL5

24 июля 2026, 07:28
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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Привет всем! 
Я создал новую торговую систему для мануального трейдинга METEORA и начал ее тестирование на реальном счету! Вероятно это будет самая лучшая система среди всех моих систем. Конечно, лучше не спишить с однозначными утверждениями и прежде я проведу тщательное тестирование этой стратегии. Если все будет работать хорошо, я опубликую эту систему на MQL5!

Выможете узнать как работает эта система и как я ее тестирую на моем видео. Я буду публиковать свои видеоролики с реальной торговлей раз в неделю и вы сможете узнать подробности.

Немного информации о торговой системе METEORA:

  • Таймфрейм для торговли: H1
  • Активы для торговли - любые (я тестирую на 20 разных валютных парах)
  • Тип счета - любой
  • Кредитное плечо - любое
  • Можно использовать для Prop Trading


#METEORA - СКОРО НА MQL5