METEORA - СКОРО НА MQL5

Привет всем!

Я создал новую торговую систему для мануального трейдинга METEORA и начал ее тестирование на реальном счету! Вероятно это будет самая лучшая система среди всех моих систем. Конечно, лучше не спишить с однозначными утверждениями и прежде я проведу тщательное тестирование этой стратегии. Если все будет работать хорошо, я опубликую эту систему на MQL5!



Выможете узнать как работает эта система и как я ее тестирую на моем видео. Я буду публиковать свои видеоролики с реальной торговлей раз в неделю и вы сможете узнать подробности.

Немного информации о торговой системе METEORA:

Таймфрейм для торговли: H1

Активы для торговли - любые (я тестирую на 20 разных валютных парах)

Тип счета - любой

Кредитное плечо - любое

Можно использовать для Prop Trading



