Мнение: Необходимо ослабить юань на 40% к доллару

Китайские власти в следующем году должны пойти на безумный шаг — единоразово и очень сильно понизить официальный курс нацвалюты. В этом уверены эксперты лаборатории Международной политической экономии при РЭУ им. Г. В. Плеханова. Экономисты подсчитали, что курс юаня нужно понизить на 30-40% к доллару.

С одной стороны, на Китай усиливается внешнее давление со стороны крупных экономик, с другой стороны, внутреннее давление кризиса делает слишком затратным поддержание юаня на необходимом уровне. И вот тут-то перед властями встает сложный выбор. Экспорт из Китая падает, а ослабление юаня помогло бы сдержать этот процесс. Кроме того, снижается и импорт в страну, который и так уже с начала года рухнул на 15,3% в годовом выражении.

Девальвацию валюты можно расценивать как попытку передела мирового рынка в свою пользу. Скорее всего, такие шаги вызовут ответную девальвацию китайских конкурентов. Когда падает китайский импорт, снижаются доходы экспортеров сырья, и мировые цены, например, цены на нефть, а это, в свою очередь, усложняет жизнь странам-экспортерам нефти. Ослабление юаня приведет также к сжатию внутреннего рынка, где уже ослабевает спрос на товары собственного производства (особенно на недвижимость). Эксперты говорят, что у властей есть только один выход из замкнутого круга, - стимулировать экспорт с помощью девальвации своей валюты.

Китайское правительство поддерживает нацвалюту еще и через стимулирование фондового рынка: летом биржа страны потерпела сильный кризис, но потом власти ее быстро «реанимировали» экстренными мерами. Очередное падение фондового рынка запросто может спровоцировать массовое бегство капитала в валюту, а ведь из Китая и без этого стремительно утекает капитал. Бизнес сбрасывает юани и переходит в доллары, которые уже потом выводит за рубеж.

В конце концов, сложность ситуации добавляют внешние долги китайских компаний. В этом году выплаты по ним составляют примерно $700 млрд, в следующем - $900 млрд. Это безусловно приведет к сокращению золотовалютных резервов. Уже в 2015 году они снизились с $4 трлн до $3,4—3,5 трлн. Также не в силах правительства постоянно поддерживать юань, и максимум, что они могут сделать - это лишь отложить девальвацию.