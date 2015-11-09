Goldman Sachs решил закрыть фонд БРИКС

Инвестиционный банк Goldman Sachs разочаровался в фонде БРИКС и принял решение прекратить его существование. Эксперты банка решили, что инвестиционная идея БРИКС свое отжила и нужно срочно придумывать что-то новое. С одной стороны, решение Goldman Sachs вполне логично: за последние 5 лет фонд потерял почти 90% своих активов, а доходы за это время упали на 21%. С другой стороны, формально фонд БРИКС просто перейдет в состав Фонда поддержки развивающихся рынков.

Банк уверен, что от этой перестановки инвесторы окажутся только в выигрыше, потому что у них будет возможность инвестировать в большее количество развивающихся рынков. Вполне возможно, что это решение даст толчок к росту инвестиций и к притоку нового капитала.

Надо сказать, что первое время, идея фонда, конечно, работала. Самый пик интереса во вложениях в развивающиеся экономики пришелся на 2010 год, но со временем ситуация сильно изменилась. Кроме того, за последние годы случилось много негативных событий, связанных со странами объединения. Например, в Бразилии постоянно слышны громкие коррупционные скандалы, а экономика страны скатилась в рецессию. Россия подверглась санкциям, экономика падает. Да и в других странах БРИКС есть проблемы: в Индии почти не проводятся реформы, а в Китае темпы роста экономики скатились до уровней 1990 года.

Аниньдья Чаттерджи, управляющий директор City National Asset Management Inc, говорит, что сейчас даже Китай перестал быть интересным для инвестиций. Рост китайской экономики замедляется, финансовый рынок очень нестабилен, поэтому никто и не хочет вкладывать сюда свои деньги. Кстати, даже инвестфонды, которые вкладывали средства только в БРИКС, в последние годы выводили свои деньги — около $1,4 млрд, а с 2010 года эта цифра составляет более $15 млрд.

Кажется, инвесторы просто перестали верить в будущее развивающихся рынков – ведь совсем недавно все в один голос говорили о них только хорошее. В начале 90-х экономисты радовались быстрому росту экономик, отмечали более молодое население в этих странах. Доходность капитала в Бразилии, России, Индии и Китае составляла 300%-880%, тогда как S&P 500 и европейские рынки демонстрировали почти нулевой показатель. Главным критерием успеха тогда был надежный и быстрый рост, от которого сейчас почти ничего не осталось.

Как сообщает Bloomberg, главной причиной закрытия фонда стали финансовые потери — активы уменьшились с $842 млн до $98 млн.