Как Китаю удалось накопить столько золота?

На днях Китай обнародовал отчеты по золотовалютным резервам, и итоги за октябрь оказались несколько неожиданными: несмотря на прогнозы, резервы выросли на $43 млрд. Некоторые аналитики заподозрили, что власти намеренно манипулируют этими показателями, хотя эта версия тоже имеет ряд неточностей. Динамика роста резервов золота в Китае и правда очень интересная, особенно если учесть, что в течение многих лет считалось, что данные были неизменны и этот факт постоянно вызывал очень много вопросов у экспертов.

Как рассказывает стратег банка RBC в Гонконге Сью Трин, есть некоторые тонкости в учете китайских золотовалютных резервов. На самом деле, спотовые резервы не в состоянии показать полную картину, потому что Китай, как и многие другие центробанки развивающихся стран, использует форвардные контракты для своих интервенций. Этот метод позволяет скрывать не только масштабы оттока капитала, но и много чего другого. По мнению экспертов Goldman Sachs, часть оттока берут на себя китайские госбанки. Есть предположение, что эти банки активно работают на спот-рынке и накапливают там позиции, при этом также держат открытые форвардные контракты с китайским центробанком, как бы перестраховываясь на всякий случай. Идея в том, что Пекин продолжает и дальше скрывать реальное снижение темпов роста ВВП и масштабы оттока капитала, дабы не спровоцировать на рынке спекулятивные движения и не посеять панику.

Вот, к примеру, в августе этого года Народный банк Китая и китайские банки нарастили позиции в форвардных контрактах до $67,9 — это было сделано для поддержки юаня. Это в несколько раз больше, чем в предыдущие полгода. Форвардные контракты — только часть трехступенчатой программы поддержки курса юаня без намеренной продажи резервов — так сказать, нестандартный вариант. В то время как «стандартный» вариант подразумевает интервенции (продажу долларов и покупку местной валюты), большие госбанки для этого обычно берут доллары на рынке свопов, продают их в спотовом рынке и затем используют форвардные контракты с центробанком, чтобы хеджировать эти позиции. В действительности такой метод вполне уместен, потому что позволяет сохранить резервы в умеренном количестве и одновременно успокаивает рынок, напуганный обвалом акций и замедлением экономического роста. И, наконец, при использовании форвардных контрактов Народный банк Китая не причиняет вреда ликвидности на валютном рынке, как это бывает при прямой покупке-продаже юаня.

Вторая часть отчета была более ожидаемой и сильно не удивила инвесторов. Китай, как и ожидали эксперты, продолжает покупать золото. В октябре власти приобрели еще 14 тонн золота. Но здесь кроется другая интрига — многие уверены, что центробанк нарочно не говорит реальные цифры, чтобы опять же не напугать рынки — и потихоньку «добавляет» к своим отчетам новые объемы золота — может быть, очень скоро официальная цифра дойдет до реальной. В целом картина на рынке золота пока не меняется. Развивающиеся страны по возможности стремятся диверсифицировать свои золотовалютные резервы, для этого покупая золото, в то время как развитые страны все чаще его продают. Аналитики Barclays Plc. уверены, что эта тенденция сохранится на ближайшее будущее.