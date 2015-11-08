В нестабильности мировой экономики виноват доллар, но МВФ этого не замечает

Весь мир использует американский доллар в качестве основной резервной валюты, но это, как говорят экономисты, несет в себе определенные риски, которые могут угрожать стабильному росту всей мировой экономики. В своей статье профессор Колумбийского университета Хосе Антонио Окампо пишет, что для стабилизации мировой экономики нужна другая валюта — более глобальная и независимая от какой-то одной страны.

На последних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка политики и экономисты много говорили о слабости экономики некоторых развивающихся стран, но почему-то мало внимания уделили одной из ключевых причин - мировой валютно-финансовой системе. Есть, конечно, еще время для обсуждения этого, но все равно не понятно, какие действия предпримет МВФ в следующем месяце.

Проблемы у развивающихся стран, как правило, возникают из-за того, что приток их капитала имеет четкий проциклический характер. То есть в то время, когда страны росли быстрыми темпами и привлекали огромные объемы капитала, их ничего не смущало. Но как только выросли риски, капитал вдруг захотел «вернуться» домой и начал перетекать в сторону страны, которая выдает резервы — в США. И все дело в том, что ФРС вроде как уже всем пообещала, что совсем скоро поднимет ставки, а доллар недавно достаточно крепко установился по отношению почти ко всем мировыми валютам. А инвесторы, как известно, всегда тянутся к более выгодным активам.



Если посмотреть на историю вопроса, то раньше такие движения всегда приводили к коррекции: растущий дефицит текущего счета США в конце концов добивался снижения курса доллара. Однако, такие «исправления» (в 1979-80, 1990-91, 2007-08 годы) также связаны и с глобальной экономической депрессией и кризисом. Вот почему налицо проблемы, связанные с использованием доллара (по факту, это обычная национальная валюта) в качестве важнейшей резервной валюты в мировой экономике. Бельгийский экономист Роберт Триффин говорил об этом как о проблеме еще в 1960-х годах, подчеркивая фундаментальный конфликт между национальными и международными целями. Плюс ко всему, эта система порождает так называемые «циклы доверия к доллару» и практически делает весь мир зависимым от решений национального органа, который часто принимает их без необходимого учета международных последствий. Это заключение, кстати, назвали «парадокс Триффина».

И вот получается, что есть только один способ стабилизировать систему – сделать так, чтобы она зависела от по-настоящему глобальной валюты. Идея такая витала в 1940-е года у Джона Мейнарда Кейнса, он предлагал создать наднациональную валюту и даже придумал ей имя - "банкор". Тогда же задумались о создании Специальных прав заимствования (SDR) в Международном валютном фонде (появились в 1969 году), и эти SDR должны были стать "главным резервным активом в международной валютной системе". Но распределять SDR должны, учитывая "долгосрочные глобальные потребности в пополнении существующих резервных активов", и принимать решения на последующие периоды не более пяти лет. Пока что такие распределения были только три раза: в 1970-72, в 1979-81 и в 2009 году. Последнее (на $250 млрд) было частью плана по восстановлению после мирового финансового кризиса. В последнее время вновь начали много говорить о SDR, особенно на фоне споров о том, нужно ли включать китайский юань в корзину валют МВФ. С учетом того, как выросла роль юаня в международных финансовых операциях, вполне вероятно, что он станет частью корзины SDR.

Но лучше подумать о том, как усилить потенциал корзины резервных валют в качестве инструмента международного сотрудничества. В первую очередь, конечно, нужно разделить счета SDR и нормальные операции МВФ. В данный же момент корзина действует больше как кредитная линия, которую может использовать держатель – типа овердрафта, но никак не как истинный резервный актив. С другой стороны, страны должны иметь возможность вложить неиспользованные SDR в фонд, чтобы их могли направить на финансирование кредитных операций МВФ. Тогда фонд сможет финансировать больше кредитов. И получится, что если SDR выпустить в период кризисов (да даже сейчас можно сделать это), то результатом станет появление действительно антициклической глобальной денежно-кредитной политики.

Можно также придумать новую формулу, по которой будут распределять SDR, и учитывать не только квоты фонда, но и спрос и необходимость в валютных резервах. По нынешней формуле страны, нуждающиеся в валютных резервах, получают недостаточный объем финансирования.

Похоже, время наднациональной валюты уже пришло: неужели нам ничего не говорит тот факт, что уже больше полувека прошло с того времени, как Триффин впервые выявил проблемы со статусом доллара как резервной валюты, а реальных эффективных действий до сих пор не приняли?

