Рубль в свободном плавании: год спустя

В ноябре прошлого года произошла та самая «революция», о которой очень долго и нудно говорил российский центробанк. И это было как раз то самое «свободное плавание» рубля, в которое его отпустил регулятор. Вспомните, как до этого ЦБ поддерживал курс национальной валюты. Но потом он резко перестает проводить нелимитированные валютные интервенции, с помощью которых обычно поддерживал курс рубля, а уже 10-11 ноября фактически завершает переход к свободному плаванию рубля, полностью отменив интервенции. Кроме того, ЦБ решил отказаться от принятого коридора бивалютной корзины.

Получается, ровно год назад Банк России фактически отпустил рубль и перестал его поддерживать привычными методами. И, надо сказать, рубль быстро почувствовал эту «свободу» - курсы доллара и евро на торгах моментально рванули вверх. К примеру, 1 ноября 2014 года доллар стоил 41,96 руб., а в конце месяца - уже 49,32. Просто ЦБ перестал предлагать на торгах валюту, а спрос-то продолжал расти.

И декабрь 2014 года стал самым интересным в плане решений центробанка и поведения российского рубля. В ночь с 15 на 16 декабря Банк России экстренно поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%, чтобы остановить «свободное падение» в пропасть. И рубль очень быстро полетел вниз: на пике обвала 16 декабря курс доллара в моменте доходил до 80 руб., курс евро — до 100 руб. Но сейчас, уже почти год спустя, курс доллара в 64 руб. никого не шокирует - более того, эта отметка даже стала признаком относительной стабильности к середине года.

Решение центробанка было направлено на то, чтобы рубль смог сам реагировать на различные ситуации и экономические условия, курс валюты должен был регулироваться рынком, а спекулянты были бы отрезаны от возможности получать прибыль от махинаций и перестали бы опустошать золотовалютные резервы регулятора. И правда, без такого решения центробанк бы очень быстро лишился всех накопленных резервов.

Правила поведения на валютном рынке поменялись. Благодаря отмене «валютного коридора» удалось снизить давление со стороны спекулянтов, которые хорошо просчитывали реакцию регулятора и получали приличную выгоду от своих действий (например, когда курс валют приближался к границам коридора, ЦБ однозначно «вливал» на рынок валюту, и спекулянты этим пользовались).

Со временем период экстремальной волатильности прошел, а валютный рынок потихоньку адаптировался к новой реальности. Теперь уже стало понятно, что центробанк способен удовлетворить спрос на валюту и без интервенций, и многие его решения привели в итоге к позитивным результатам. В течение пяти месяцев 2015 года рубль колебался, но все же он усиливал свои позиции. К примеру, курс доллара максимально упал 20 мая - до 49,17 руб., курс евро (на 17 мая) — до 52,90 руб. Однако, в конце мая регулятор решил приостановить сделки РЕПО в иностранной валюте на срок 364 дня и одновременно начал небольшими объемами покупать валюту для пополнения резервов. Рынки восприняли эти действия неоднозначно, но в основном подумали, что регулятор боится чрезмерного укрепления рубля на фоне низких цен на нефть, что привело бы к обвалу доходов федерального бюджета. И вот в итоге мы увидели, что валюта вновь начала дорожать.

Нынешний декабрь, когда компании вновь будут нуждаться в валюте для рефинансирования внешнего долга, пока не пугает рынок. Кроме валютного РЕПО от центробанка есть надежда, что и сами компании накопили достаточно валюты на своих счетах. В ноябре компаниям предстоит выплатить $8,96 млрд, в декабре – $24,605 млрд. Это, кстати, меньше, чем в конце прошлого года.

Поэтому в какой-то степени не стоит переживать за рубль. Пока единственным фактором, который может сильно повлиять на курс рубля, остается волатильный рынок сырья. Рубль очень чувствительно относится к новостям с сырьевого рынка. Аналитики сходятся в одном: плавающий курс рубля имеет больше плюсов, чем минусов. Прошлогодний шок был пройден без каких-либо катастрофических последствий, а Минэкономразвития, например, вообще говорит, что у нас появились первые признаки восстановления экономики.



