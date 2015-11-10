Доллар стал слишком сильным для самого себя?

Американский доллар медленно двигается все ближе и ближе к тому, чтобы стоить так же, как один евро. В последний раз такое произошло 13 лет назад. Действительно ли доллар достигнет паритета с евро в ближайшее время? А если и так, то что это будет означать для потребителей, бизнеса и инвесторов?

Доллар США уже очень сильно вырос против евро в этом году - и большинство других мировых валют тоже это почувствовали. Индекс доллара, который показывает соотношение доллара к евро, японской иене, британскому фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку, вырос почти на 10% в 2015 году.

В чем главная причина? Экономические условия в США лучше, чем в Европе и Японии. Стоимость национальной валюты страны, как правило, поднимается и падает вместе с ее экономикой. В результате Федеральная резервная система, скорее всего, совсем скоро поднимет процентные ставки... даже несмотря на то, что Европейский центральный банк и многие другие мировые центральные банки вынуждены снижать их. Доллар получил еще больше сил в пятницу после сильного доклада о рабочих местах в США, который вновь увеличил шансы на то, что ФРС повысит ставки в следующем месяце. Евро в настоящее время стоит около $1,07, поэтому есть еще вероятность, что он достигнет $1. Но имейте в виду, что в это же время год назад за каждый евро вы бы получили около 1,24 доллара.

Падение евро было ошеломляющим, и пока не похоже, что это закончилось. Грег Вальер, главный стратег в Horizon Investments, написал в своем докладе, что ФРС может почувствовать необходимость повышения ставок в несколько раз в следующем году, если уровень безработицы, который сейчас составляет 5%, продолжит падать. "Вероятность того, что повышение ставок в настоящее время близится, - очень, очень большая. И это будет серьезное испытание для доллара, который может оказаться в паритете с евро", - написал он.

Борис Шлоссберг, стратегический директор в BK Asset Management, говорит, что, может быть, преждевременно думать о том, что евро и доллар достигнут паритета в ближайшем будущем. Но он признает, что импульс, безусловно, на стороне доллара. "Конечно, есть веские основания полагать, что евро пойдет ниже, потому что наблюдаются очень четкие расхождения между монетарной политикой США и ЕС", - сказал он.

Сильный доллар делает цены на импортные товары в США ниже. Это выгодно также и американцам, выезжающим за рубеж - доллар усиливает покупательную способность. Но сильный доллар становится плохой новостью для крупных корпораций, которые имеют большие доли бизнеса на международных рынках. Во многих падениях прибыли крупных корпораций был виноват сильный доллар.

Priceline был последней многонациональной жертвой укрепляющегося доллара. Но кроме него есть еще Coca-Cola, IBM, Caterpillar и Procter & Gamble. Так что ФРС придется внимательно следить и за этим, прежде чем она решит поднять ставки. Возможное повышение ставки должно повысить силу доллара, особенно если ЕЦБ, Народный банк Китая и другие продолжат снижать ставки. "Сильный доллар является сдерживающим фактором для ФРС. Это валютные войны... даже если они и не выраженные", - говорит Гэри Клауд, менеджер в Hennessy Equity and Income Fund.