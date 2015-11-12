Недолго радовались: биткоин обвалился на 40%

Эксперты говорят, что ралли биткоина уже подходит к концу. Стремительный взлет курса криптовалюты за последние пару месяцев, похоже, сменился резким снижением котировок. Причем падение происходит так же стремительно, как и предыдущий взлет.

Но в общем курс самой популярной виртуальной валюты пока еще несколько выше, чем в прошлом месяце, но его падение уже наделало немало шума. Примерное снижение от максимумов составляет уже 40%. С другой стороны, с криптовалютами всегда все было так сложно и непонятно, потому что реально понять, что стало на самом деле фактором роста или падения, очень сложно.

Есть, однако, несколько версий. Одни говорят, что биткоин бурно рос благодаря возобновившейся популяризации — в последнее время кто только ни говорил, что криптовалюты то хотят внедрять в какие-то бизнесы, что банки будут использовать технологию blockchain... Но, с другой стороны, совсем недавно заговорили о том, что это китайцы выводят деньги из страны — потому что простыми методами вывести свои средства из Поднебесной не так-то просто, вот они и обращаются к подпольным банкам или используют для этого биткоины. Здесь есть и своего рода доказательство — биткоин вырос с лета вдвое, как раз, когда на китайском рынке началась сильная паника.

Не менее интересная версия появилась у газеты Financial Times — ее специалисты связывают рост курса биткоина с ростом популярности в Китае "социальной финансовой сети" МММ Мавроди. Чтобы вступить в пирамиду, новые члены должны купить биткоины, затем отправить их другим участникам в качестве "взаимопомощи", и со временем каждый получит ежемесячный доход в 30% плюс вознаграждения за новых членов. Эта версия также имеет право на существование, потому что динамика открытия новых счетов на лидирующей китайской бирже биткоинов совпадает с темпами роста китайской пирамиды МММ.

"Последние несколько дней были просто сумасшедшими: мы обслуживали клиентов круглосуточно", - говорит Бобби Ли, гендиректор биржи BTCC. Он, кстати, уже предупредил своих клиентов в октябре этого года о том, чтобы они не участвовали в «сомнительных» инвестициях

Что любопытно, в одном сетевом издании есть заявление основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди о том, что он запросто может обвалить курс биткоина, если откажется от его использования в своем новом проекте "Социальной финансовой сети МММ" в Китае. Об этом также писали в РБК. Мавроди признал, что это его сеть стоит за резким ростом криптовалюты, а также прокомментировал: "Если я завтра откажусь использовать биткоин, то он рухнет", - цитирует его высказывание Financial Times. К слову, китайская МММ начала работу в апреле 2015 года и к нынешнему времени объем денежных операций в ней сопоставим с оборотом мировых фондовых бирж.