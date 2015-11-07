Мнение: «пузырь» Федрезерва скоро лопнет

Известный управляющий хедж-фонда Стэнли Дракенмиллер считает, что Федеральная резервная система создала пузырь, который не предвещает ничего хорошего. Бывший руководитель Duquesne Capital заявил, что центральный банк создал пузырь краткосрочного инвестирования своими нулевыми процентными ставками и политикой количественного смягчения.

После финансового кризиса ФРС снизила целевую ставку почти до нуля и провела три раунда «печатания» денег, за счет которого расширила свой баланс до $4,5 трлн. Дракенмиллер говорит, что первый раунд QE был необходим, чтобы остановить финансовый кризис, во время которого безработица взлетела до 10%, а экономика почувствовала худший спад со времен Великой депрессии. Но он считает, что ФРС слишком увлеклась своей идеей дешевых денег.

"Все, что вам нужно делать, так это тянуть вверх спрос, - заявил Дракенмиллер во вторник на ежегодной конференции DealBook. - Вы не получите какой-то постоянный прирост, ведь вы заимствовали из будущего. Я думаю, что Федрезерв слишком нерационально использует ресурсы, поэтому все затянулось так надолго".

Он также раскритиковал культуру политиков ФРС, когда компании выделяют триллионы долларов на выкуп своих акций после того, как рыночные цены выросли более чем на 200% с марта 2009 года.

Дракенмиллер уточнил, что он не предполагает, когда все это закончится, но считает, что политика ФРС не только поощряет рискованное поведение, но также добавляет проблем в неравенстве доходов, помогая богатым владельцам активов нажиться еще больше. "За шесть лет, пока у вас есть нулевые ставки и количественное смягчение, инвесторы перемещаются по кривой риска, - сказал он. - Вы заставляете корпорации действовать очень странными способами".



