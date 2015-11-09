Московская и Шанхайская биржи начнут сотрудничать

В пятницу Московская биржа и Шанхайская фондовая биржа договорились о сотрудничестве. Меморандум подписали в рамках Биржевого форума в Шанхае — он предполагает обмен информацией, опытом, взаимное обучение и разъяснение друг другу законодательства и ключевых событий.

Перспективы развития финансовых рынков на пленарном заседании форума обсудили первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, председатель Наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин и замглавы комитета по монетарной политике Народного банка Китая Цзинь Мэй. Они также поговорили о возможностях китайских инвесторов на российских рынках капитала.

"Меморандум включает открытую и закрытую часть. Он предполагает информационный обмен, обмен опытом, взаимное обучение - именно то, что связано с созданием инфраструктуры. Знакомство с законодательством, с ключевыми событиями, их разъяснение друг другу", — говорил Кудрин журналистам. Закрытая часть, по его словам, связана с обменом закрытой коммерческой информацией.

На форуме также состоялась презентация Московской биржи. "Это происходит впервые на китайском рынке в силу того, что на Шанхайской бирже иностранные эмиссии пока происходят крайне редко. Мы все-таки создадим прецедент", — сказал Кудрин.

