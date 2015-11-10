Мнение: Нет причин для новой девальвации рубля

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев уверен, что сейчас нет никаких серьезных предпосылок новых потрясений для рубля. "Мы видим, что ситуация с текущим счетом довольно устойчивая, по капитальному счету улучшается. Поэтому я думаю, что оснований для каких-то девальвационных ожиданий или потрясений у нас нет", — заявил министр.

Он также назвал правильным решение центробанка отпустить курс рубля «в свободное плавание» в конце прошлого года. "Я считаю, что это решение было абсолютно правильно и было принято в непростых условиях", — сказал Улюкаев.

Сегодня российский рубль немного укрепляется на фоне роста цен на нефть. К 15:21 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 64,41 (-0,38%), а пара EUR/RUB — на уровне 69,13 (-0,52%).