Девальвация юаня продолжается: спасет ли Китай мировую экономику?

Китайский центробанк продолжает ослаблять курс юаня, и это ослабление официального курса идет уже 7 день подряд — кстати, это самая длительная девальвация с 2012 года. Падающий юань сильно поддерживает перегруженный долгами фондовый рынок. Индексы Shenzhen и ChiNext, которые быстрее всех реагируют на рост рынка, уже демонстрируют очень неплохие результаты. Кроме того, индекс доллара по сравнению с азиатскими валютами, падает, и это давит на фондовый рынок.

Но вот в реальной экономике цены на медь падают до рекордных минимумов, снижаются также и цены на никель, цинк. Даже индекс контейнерных перевозок в Китае снизился до минимальных отметок. Имеет ли это хоть какое-то значение, если фондовые рынки растут?

Конечно, ведь получается, что все прогнозы о продолжающейся девальвации в Китае сбываются. Давно стало ясно, что стране нужен более слабый юань, который в последние десять лет только укреплялся. С сильной нацвалютой компаниям становится намного сложнее быть конкурентоспособными, и, кроме того, они теряют экспортное преимущество.

Властям не удалось сделать экономику более ориентированной на внутреннего потребителя, поэтому пришлось искать способы нарастить экспортные потоки. Десять лет назад за 100 юаней можно было получить $12, а сейчас эта сумма составит более чем $16. Вот поэтому Китай изо всех сил старался сохранить привязку юаня к доллару. Экономику нужно было построить так, чтобы ее рост за счет экспорта не зависел от рыночного курса валюты. Однако под давлением США и других западных стран правительству в 2005 году пришлось отпустить юань, позволив ему свободно торговаться в узком диапазоне в паре с долларом. Схема вроде была даже удобная: китайские производители продают товары в США, и получают за это доллары, и потом, когда доллары возвращаются в Китай, экспортеры конвертируют их в юани. Но куда девать потом эти доллары? Китайское правительство раньше покупало американские гособлигации. А теперь все действия Народного банка Китая идут не на поддержку экспорта, а на устранение дисбалансов. Похоже, регулятор слишком долго удерживал юань стабильным, не давая ему возможности свободно реагировать на происходящее в мировой экономике, что и привело к "долларовой деформации".

Так вот, если все действительно так и происходит, то финансовая система в Китае ощущает себя куда хуже, чем кажется со стороны. И в случае, если центробанку не удастся добиться своего с помощью девальвации, то весь мир ждут непростые времена, потому что все поймут: Китай больше не выступит «спасителем» мировой экономики. Сегодня пара USD/CNY резко выросла утром — с отметки 6,359 до 6,368.

Скорее всего, поэтому Народный банк Китая и продолжает девальвировать юань, хотя летом и говорил, что это была только "разовая акция". Китай просто пытается спасти свою экономику.