Форекс-дилеры просят Банк России отложить сроки лицензирования

Как сообщает Интерфакс, российские участники рынка форекс попросили центробанк РФ пересмотреть сроки обязательного получения лицензии форекс-дилера. Кроме самих участников рынка к просьбе присоединились банкиры, которые также хотят помочь регулятору получить эффективный и — главное — действенный закон, а также разработать понятные условия его применения. Получилось так, что сроки лицензирования неминуемо приближаются, но пока ни один из форекс-дилеров не подал заявку — просто потому, что они не понимают, как правильно это сделать (нет четкого порядка лицензирования и вступления в саморегулируемую организацию). Более того, нет полной нормативной базы, которая даст возможность проводить все предусмотренные законом мероприятия и оказывать соответствующие услуги.

Кстати, пару месяцев назад компании уже столкнулись с коллизией по срокам применения новых законов о регулировании форекса, когда с 1 октября форекс-компании должны были вступить в СРО, но закон об этих самых организациях вступит в силу только с 1 января следующего года. Сложилась парадоксальная ситуация: форекс-дилеры не могли вступить в СРО и нормально работать, потому что СРО еще не может быть создана из-за разницы в сроках у двух законов.

Однако сейчас проблема несколько в другом — даже добросовестные участники рынка могут не успеть пройти все необходимые процедуры в предусмотренный законом срок, потому что не имеют четкого представления о том, как это нужно делать. По закону форекс-дилеры должны получить лицензию к январю 2016 года, но, как сообщает Банк России, к началу этой недели ни одного заявления от соискателей лицензии не поступило. Центробанк, к слову, говорит, что проблем и препятствий для подачи заявлений на получение лицензии не существует. Однако, регулятор пообещал, что скоро пройдет регистрацию в Минюсте его инструкция "О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг".

Что думают сами участники рынка, конечно, тоже очень любопытно узнать. Еще на стадии обсуждения новых законов многие говорили, что тот способ, который выбрали в России, неудачен: «90% участников рынка ничего менять не собираются», - говорили трейдеры. С одной стороны, новый закон действительно может защитить клиентов, которые хотят хоть какой-то безопасности и возможности работать с реальными компаниями, а не с фирмами-однодневками. Получать лицензии вроде бы хотят и сами брокеры, чтобы подтвердить свою репутацию, а может быть и улучшить репутации валютного рынка. Вполне возможно, что появятся новые инвесторы, которые раньше боялись вкладывать свои деньги в непонятные структуры, а регулятор сможет наконец контролировать «плохих брокеров», на которых постоянно приходят жалобы от клиентов. В конце концов, регулируемый рынок будет приносить дополнительные поступления в бюджет. Но, с другой стороны, проблема заключается в другом — компании сейчас просто "пиарятся" на фоне обсуждения законов, а на самом деле не хотят ничего делать (и отсутствие заявлений в ЦБ также подтверждает это), и, более того, новые «правила игры» могут вообще не только не добавить прозрачности, которой все хотели, а наоборот, вновь загнать рынок в тень. Не получится ли так, что компании просто снимут вывески, спрячут рекламу, но продолжат свою работу?.. Просто потому что им так удобно.

