План ОПЕК по удушению сланцевой революции работает

Через год после драматического решения не поддерживать цены на нефть, ОПЕК, наконец, подошла вплотную к тому, чтобы перекрыть рост добычи нефти в США.

Производство в США почти вернулось к уровню ноября 2014 года, когда ОПЕК поменяла свою стратегию и остановилась на борьбе с конкурентами и удержании своей доли рынка. В итоге спрос на нефть ОПЕК по итогам 2015 года, согласно оценкам Международного энергетического агентства, вырастет. Двухлетний период спада заканчивается.

Обвал цен и последовавший за этим исторический спад бурения снизили добычу в США, но и страны ОПЕК заплатили за это высокую цену. Целый год государственные доходы были существенно снижены, дефицит бюджета рос, валюты падали. Это заставляет некоторые страны ОПЕК бороться с серьезными экономическими проблемами. Нефтяной бум в США не замедлился сразу, а продолжался в течение примерно полугода после принятия исторического решения картеля в ноябре 2014 года.

«Это продолжалось чертовски долго, и продолжится еще длительное время — производство нефти в США оказалось более устойчивым, чем думали люди», — говорит Майк Виттнер, руководитель отдела исследований рынков нефти в Societe Generale. — «Однако факт остается фактом: началась ребалансировка рынка».

ОПЕК отказалась от своей традиционной политики снижения производства и не стала предотвращать переполнение рынка нефти, которое началось в результате «сланцевой революции» в США. Вместо этого группа принялась наращивать свою добычу (это привело к падению цен на нефть), чтобы выжать конкурентов с более высокими затратами на производство. Сегодня в Вене проходят технические переговоры стран ОПЕК с добывающими странами, не входящими в картель.

Кажется, план сработал. Нефть на 33% ниже, чем ровно год назад. Добыча нефти в США снизилась примерно на 500 000 баррелей в сутки по сравнению с июньским пиком за последние 30 лет (9,1 млн лет).

В соответствии с оценками Международного энергетического агентства, снижение добычи в США ускорится в следующем году, среднегодовое производство упадет на 390 000 баррелей в день до 8,86 млн баррелей. Параллельно с этим улучшится положение ОПЕК: по мере снижения добычи в США, МЭА предполагает увеличение производства внутри картеля до 31,1 млн баррелей в день (в 2014 было 29,3 млн).

Стратегия означает потери сейчас, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе они будут пожинать плоды в виде более сбалансированного рынка, отрегулированной поставки, растущего спроса и — в конечном итоге — роста цены. Об этом говорят сегодня многие аналитики.

Тем временем, потери были тоже значительными. Средняя цена нефти ОПЕК в этом году была примерно на 46% ниже, чем в 2014, а это эквивалентно потере примерно $370 млрд от экспорта.

Саудовская Аравия, главный архитектор новой стратегии ОПЕК, в этом году получит дефицит бюджета около 20% от ВВП, по оценкам МВФ. Но у королевства есть резервы валюты и сдерживания расходов, чтобы справиться со спадом. Если цены останутся низкими, то на своих финансовых активах Саудовская Аравия может продержаться около 5 лет.

У менее состоятельных членов ОПЕК вариантов развития событий меньше. Угроза политической нестабильности нарастает в «хрупкой пятерке»: это Алжир, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла.

Валюта Венесуэлы потеряла за год 87% стоимости своей валюты (на черном рынке), и именно эта страна сейчас призывает коллег по картелю все-таки обуздать производство и поддержать цены. Сегодня Эулогио дель Пино, министр нефти страны, убеждает коллег в Вене, что для обеспечения инвестиций в поставки необходима цена в $88 за баррель.

Иран тоже согласен с тем, что ОПЕК должна сократить добычу, но рассчитывает на более скромные расценки: ему хватит $70 за баррель. Однако сомнительно, что группа примет какие-либо меры, чтобы сделать это. И даже внутри самого Ирана планируется увеличение добычи на 1 млн баррелей в день в 2015 году, по мере снятия международных санкций.

Как бы то ни было, американская статистика показывает, что саудовская стратегия работает. Аналитики Societe Generale говорят: «Все те, кто надеются на окончание работы этого плана, будут очень разочарованы».