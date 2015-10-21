Лучшие акции Уоррена Баффетта показали себя хуже всего в этом году

Если бы кто-то решил написать детскую книгу о том, как топ-акции Berkshire Hathaway вели себя в 2015 году, ее можно было бы назвать "Уоррен и грозный, ужасный и очень плохой год".

Уоррен Баффетт обожает голубые фишки — акции компаний, деятельность которых относительно легко понять (это его стратегия - вкладывать только в "понятный" бизнес). Он всегда избегал новых «любимчиков» рынка типа Facebook, Amazon и Netflix и отдавал предпочтение старым, более зрелым компаниям с устоявшимся бизнесом. Но это была плохая стратегия для 2015 года. Самые любимые акции Баффетта оказались на этот раз еще и самыми отстающими.

Посмотрите на IBM — ее акции занимают одно из четырех самых важных мест (по объему запасов) в фонде Berkshire. Более того, фонд прикупил еще акций этой компании в этом году. Но компания опять разочаровала Уолл-стрит в этот понедельник, когда представила свои отчеты за прошлый квартал — у фирмы снова упали продажи. Акции IBM упали почти на 6% во вторник и примерно на 12% - в годовом выражении. Такие отвратительные доходы уже как будто в порядке вещей для Баффетта в 2015 году. И вот почему. Акции Wells Fargo (второй по величине актив в Berkshire) упали на 3%. Это не очень страшно, конечно. Но Berkshire, может быть, слишком сильно любит крупные банки? У фонда есть также приличные доли в US Bancorp и Goldman Sachs. И акции обоих банков находятся в минусе в этом году.

Идем дальше — Coca-Cola, третий по величине актив в Berkshire. Не секрет, что Баффет любит потягивать вишневую колу. Акции компании были стабильными в этом году. Снова. Это, конечно, не страшно. Но его конкуренты - Pepsi и Dr Pepper Snapple показали результаты получше. Долго ли Баффетт еще будет упорно держаться за ту компанию, которая теряет свои позиции в войне между производителями газировок? Узнаем совсем скоро - последние отчеты Coca-Cola опубликует сегодня вечером.

А теперь реальные "утопленники" в портфеле Berkshire. American Express, который сообщит о своих результатах за третий квартал после закрытия рынка в среду, упал на 17% в этом году. Это пятый по объему актив в Berkshire. Procter & Gamble также падает на 18% - производитель Тайда также является одним из ведущих активов фонда. И, наконец, Walmart — его акции упали более чем на 30% в этом году. Это вообще худшие акций в списке Dow Jones. И совсем не кажется, что ситуация может улучшиться, если вспомнить, как Walmart шокировала рынки своими итогами продаж и прогнозом по прибыли на следующий год.

Сложите все это вместе и получите причину, почему акции Berkshire сильно отставали на рынке в этом году. Акции уровня A и более доступные бумаги уровня B упали на 11% в этом году.

Но небольшие победы все же были в этом году у фонда. Kraft Heinz, созданная в результате слияния двух гигантов пищевой сферы ранее в этом году, увеличила капитализацию почти на 10% с июля, когда акции начали торговаться. Акции нефтеперерабатывающей Philips 66 поднялись на 13% в этом году благодаря тому, что компания сумела уменьшить свои расходы, несмотря на низкие нефтяные цены. И, наконец, заметным активом скоро станут акции кабельной компании Charter Communications, которые уже подросли на 12%. Charter станет еще успешнее, когда приобретет Time Warner Cable — эта компания была частью Time Warner.

Но надо быть, конечно, честными, и учесть, что мы рассматриваем очень короткий промежуток времени по этим акциям. И, как отметил Баффетт в последнем ежегодном письме акционерам Berkshire, рыночная стоимость компании в пересчете на акцию стремительно взлетела на 1,826,163% за последние 50 лет. Если растянуть это в перспективе, то это примерно 21,6% годового прироста, по сравнению с 9,9% у S&P 500. Таким образом, один тяжелый год - не причина, чтобы начать переживать за фонд Баффетта. Он все еще остается Оракулом из Омахи — легендарным инвестором, чье чистое богатство оценивается более чем в $62 млрд.