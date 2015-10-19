Иран призывает ОПЕК урезать объемы добычи, чтобы поднять цены до $70-80

Государства-члены ОПЕК должны сократить добычу нефти, чтобы повысить цены до уровня $70-80 за баррель, заявил министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане. Он предупреждает, что его страна готовится нарастить производство, когда отменят санкции. «Никому не нравятся нынешние цены на нефть, - сказал Зангане журналистам. - ОПЕК должна принять решение, чтобы управлять рынком с помощью снижения уровня производства". Однако, министр не ожидает, что группа производителей согласится урезать добычу на собрании в декабре.

Организация стран-экспортеров нефти превышает официальный производственный план уже в течение 16 месяцев, хотя и стремится защитить продажи сырья на фоне переизбытка предложения. Brent упала на 42% за последние 12 месяцев и торгуется на уровне около $49,73 (-1,45%) за баррель в 14:21 мск. WTI в это время торговалась на отметке $47,21 (-1,08%).

Иран настаивает на том, что будет восстанавливать экспорт и продажи, которые были жестко ограничены, когда США и другие мировые державы ввели санкции из-за иранской ядерной программы. Этим летом страна согласилась ввести ограничения на ядерную деятельность в обмен на доступ к нефтяному и финансовому рынкам. К слову, Иран - четвертая страна в мире по величине запасов нефти и вторая по количеству месторождений газа, по данным Управления энергетической информации США.

"Мы ни у кого не будем просить разрешения на свою продукцию, - сказал Зангане. - Мы вернемся обратно на рынок, и он "впитает" наше предложение. Все члены ОПЕК, с которыми я говорил, приветствуют это". Иран может увеличить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в течение недели после отмены санкций, говорят аналитики. В течение полугода нация может увеличить экспорт на 1 млн баррелей в день. Иран собирается добывать 4,7 млн баррелей в день к марту 2021 года и примерно 1 млн баррелей в день - сырых конденсатов. В прошлом месяце в стране перекачивали примерно 2,8 млн баррелей в сутки.

