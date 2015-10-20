Центробанк согласился на эксперимент с исламским банкингом

Законопроект по исламскому банкингу отправили на доработку, однако центробанк разрешил опробовать новую для России финансовую модель, работающую по законам шариата — исламские банки появятся в Татарстане, Башкортостане и на Северном Кавказе.

Банк России решил, что в разгар кризиса нельзя отменять запрет на торговую деятельность для банков, но именно за счет этого и существуют исламские банки. Об этом сообщает заместитель председателя комитета госдумы по финансовому рынку Дмитрий Савельев, который является также автором поправок в закон «О банках и банковской деятельности».

«Регулятор признал интересной идею провести пилотный проект в нескольких регионах России по внедрению исламского банкинга. Это республики Татарстан, Башкортостан и регионы Северного Кавказа. Если пилот пройдет успешно, без выявления каких-либо нарушений, центробанк будет готов к дальнейшему диалогу по законопроекту», — сказал Савельев.

Пока не известно, когда начнут реализовывать эти пилотные проекты. Скорее всего, законопроект еще будет обсуждаться депутатами и правительством, затем его доработают и вновь внесут в госдуму.

Главная особенность исламского банкинга в том, что вся его финансовая деятельность происходит по законам шариата — банкам запрещено давать деньги в долг под проценты (для этого клиента не кредитуют, а продают ему напрямую нужный товар в рассрочку), финансировать производство и продажу свинины, алкоголя, оружия. Депозиты от физлиц принимают под инвестиционные проекты, а прибыль потом делят между банком и вкладчиком.

Напомним, что весной этого года центробанк очень оптимистично отзывался об идее исламского банкинга. Тогда мировой объем исламских активов оценивался в 1-2 трлн рублей, по словам Дмитрия Савельева. Исламские банки есть в 40 странах мира. «В России традиционно проявляли интерес к исламскому банкингу в Татарстане при активном содействии коллег из Малайзии. Поэтому перспективы вполне реальные», — считает Савельев.



