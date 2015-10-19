Credit Suisse: укрепление рубля произойдет в начале 2016 года

Аналитики банка Credit Suisse уверены, что значительное укрепление рубля состоится в первом квартале следующего года. Скорее всего, центробанк возобновит покупки валюты, чтобы сдержать чрезмерное укрепление, а выплаты по долгам российских компаний не будут сильно влиять на курс рубля. Компании уже приспособились использовать укрепившийся рубль для накопления достаточного количества валюты, чтобы обслуживать свои долговые обязательства.

Экономисты говорят, что в этом году курс рубля останется стабильным, а в первые месяцы 2016 года будет «исключительно сильным». Если курс российской нацвалюты останется стабильным, то Банк России сможет снизить процентные ставки на 50 б.п. до конца этого года и сдержать этим укрепление рубля.

С начала месяца рубль укрепился уже на 6,4% благодаря росту нефтяных цен, однако сегодня рубль ослаб вместе с нефтью. Так, к 16:00 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 62,178 (+1,51%), а EUR/RUB — на уровне 70,483 (+0,53%). Brent в это время упала в цене на 2,31% - до $49,3 за баррель.